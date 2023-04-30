Команда Роберто Де Дзерби продолжает бороться за место в еврокубках.

В субботу, 29 апреля, состоялся поединок 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором "Брайтон" противостоял "Вулверхэмптону".

Встреча проходила на стадионе "Амекс" и завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев поля.

Подопечные Роберто Де Дзерби уже к 40-й минуте сняли все вопросы о победителе, забив в ворота соперников четыре мяча: двумя голами отличился Паскаль Гросс, по одному голу забили Дэнни Уэлбек и Дениз Ундав.

Во втором тайме хозяева поля продолжили издеваться над обороной "Вулверхэмптона". Преимущество команды Роберто Де Дзерби вылилось еще в два забитых мяча: дубли оформили Уэлбек и Ундав.

"Брайтон" - "Вулверхэмптон" - 6:0

Голы: Ундав, 6, 66, Гросс, 13, 26, Уэлбек, 39, 48

Обзор матча:

Победа в этой игре позволила "Брайтону" набрать 52 очка. Подопечные Роберто Де Дзерби занимают 8-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. "Вулверхэмптон" с 37 очками идет на 13-й позиции.

В следующем туре АПЛ "Брайтон" сыграет против "Манчестер Юнайтед" (4 мая), а "Вулверхэмптон" встретится с "Астон Виллой" (6 мая).

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