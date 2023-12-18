Анатолий Трубин был признан лучшим игроком матча против "Браги".

В воскресенье, 17 декабря, состоялся поединок 14-го тура чемпионата Португалии, в котором "Брага" принимала "Бенфику".

Игра проходила на стадионе "Мунисипаль" в Браге и завершилась победой лиссабонского клуба.

Исход этой встречи решил всего один гол, автором которого стал Каспер Тенгстедт. Нападающий "Бенфики" забил на 3-й минуте после передачи Оркуна Кокджу.

Видео дня

"Брага" - "Бенфика" - 0:1

Гол: Тенгстедт, 3

Обзор матча:

Украинский голкипер Анатолий Трубин провел "сухой" матч. На 89-й минуте он получил желтую карточку за задержку игры. На 90+3 минуте Трубин спас победу для "Бенфики", сделав фантастический сейв ногой.

Всего Трубин совершил шесть сейвов в этой игре. Именно украинский голкипер был признан лучшим игроком матча.

Статистический портал WhoScored оценил игру украинца в 8,2 балла.

"Бенфика" поднялась на первое место в турнирной таблице чемпионата Португалии. В активе "орлов" 33 набранных очка. "Брага" с 29 баллами идет на четвертой позиции.

В следующем туре португальского первенства "Бенфика" встретится с "Фамаликаном", а "Брага" сыграет против "Каса Пиа".

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