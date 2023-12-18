В воскресенье, 17 декабря, состоялся поединок 14-го тура чемпионата Португалии, в котором "Брага" принимала "Бенфику".
Игра проходила на стадионе "Мунисипаль" в Браге и завершилась победой лиссабонского клуба.
Исход этой встречи решил всего один гол, автором которого стал Каспер Тенгстедт. Нападающий "Бенфики" забил на 3-й минуте после передачи Оркуна Кокджу.
"Брага" - "Бенфика" - 0:1
Гол: Тенгстедт, 3
Обзор матча:
Украинский голкипер Анатолий Трубин провел "сухой" матч. На 89-й минуте он получил желтую карточку за задержку игры. На 90+3 минуте Трубин спас победу для "Бенфики", сделав фантастический сейв ногой.
Всего Трубин совершил шесть сейвов в этой игре. Именно украинский голкипер был признан лучшим игроком матча.
Статистический портал WhoScored оценил игру украинца в 8,2 балла.
"Бенфика" поднялась на первое место в турнирной таблице чемпионата Португалии. В активе "орлов" 33 набранных очка. "Брага" с 29 баллами идет на четвертой позиции.
В следующем туре португальского первенства "Бенфика" встретится с "Фамаликаном", а "Брага" сыграет против "Каса Пиа".