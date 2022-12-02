Йозуа Киммих обескуражен провалом немецкой сборной.

Полузащитник "Баварии" и сборной Германии Йозуа Киммих отреагировал на вылет Бундестим с ЧМ-2022.

"Сегодня худший день в моей карьере. В 2018-м крах, на Евро крах... Я стал частью сборной в 2016 году, до этого Германия всегда играла в полуфиналах. После моего прихода мы дважды не вышли из группы. Мне трудно справиться с такими мыслями, потому что я ассоциируюсь с этими неудачами. Очень боюсь провалиться в психологическую яму", - сказал Киммих для Sport1.

Напомним, что сборная Германии заняла третье место в одной группе с Испанией, Японией и Коста-Рикой. Подопечные Ханси Флика набрали четыре очка: они проиграли Японии (1:2), сыграли вничью с испанцами (1:1) и обыграли Коста-Рику (4:2). Этого оказалось мало для выхода в плей-офф ЧМ-2022 в Катаре. Из квартета Е в 1/8 финала вышли Япония и Испания.

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Добавим, что на ЧМ-2018 сборная Германии также пролетела мимо плей-офф. Тогда немцы на групповом этапе уступили Мексике (0:1) и Южной Корее (0:2), но одолели Швецию (2:1).

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