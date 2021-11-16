Стали известны стартовые составы сборных Украины и Боснии и Герцеговины на матч заключительного тура квалификации ЧМ-2022, который состоится сегодня, 16 ноября.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Босния и Герцеговина.

Составы команд

Украина: Бущан, Соболь, Матвиенко, Забарный, Тымчик, Степаненко, Зинченко, Малиновский, Цыганков, Яремчук, Ярмоленко

Запасные: Пятов, Ризнык, Качараба, Кривцов, Сидорчук, Шапаренко, Зубков, Буяльский, Довбик, Гармаш, Коваленко, Караваев

Босния и Герцеговина: Василь, Ахмедходжич, Хаджикадунич, Ковачевич, Сушич, Прцич, Хаджиахметович, Гояк, Стеванович, Демирович, Менало

Начало встречи - в 21.45.

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Матч пройдет в боснийском городе Зеница.

Во Львове команды в октябре расписали ничью. Это будет вторая личная встреча сборных.

После семи поединков Украина занимает в своей отборочной группе третье место, набрав 9 очков. У Финляндии после аналогичного количества матчей - 11 очков. У боснийцев - 7 баллов и они потеряли даже математические шансы на выход на чемпионат мира, ведь сенсационно уступили финнам.

Боснийцы имеют кадровые потери перед матчем с Украиной. В день матча также стало известно, что не сыграет Миралем Пьянич.

Обслужит поединок один из лучших арбитров мира.