Тарас Степаненко / фото УНИАН, Евгений Кравс

Стали известны стартовые составы сборных Украины и Боснии и Герцеговины на матч заключительного тура квалификации ЧМ-2022, который состоится сегодня, 16 ноября.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Босния и Герцеговина.

Составы команд

Украина: Бущан, Соболь, Матвиенко, Забарный, Тымчик, Степаненко, Зинченко, Малиновский, Цыганков, Яремчук, Ярмоленко

Запасные: Пятов, Ризнык, Качараба, Кривцов, Сидорчук, Шапаренко, Зубков, Буяльский, Довбик, Гармаш, Коваленко, Караваев

Босния и Герцеговина: Василь, Ахмедходжич, Хаджикадунич, Ковачевич, Сушич, Прцич, Хаджиахметович, Гояк, Стеванович, Демирович, Менало

Начало встречи - в 21.45.

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Босния и Герцеговина - Украина: перед матчем

Автор: Антон Дударь