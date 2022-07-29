"Днепр-1" солидно усилился перед стартом нового сезона.

Украинский специалист Александр Кучер представлен в качестве нового главного тренера "Днепра-1".

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт 39-летнего тренера с новой командой рассчитан на два года.

В тренерский штаб Кучера войдут Юрий Ушмаев, Андрей Кудимов, Валерий Городов, Евгений Барышников и Александр Грицай.

Добавим, что предыдущим клубом Александра Кучера был "Металлист", который он возглавлял с лета 2020 года. С командой тренер прошел путь от Второй лиги до выхода в УПЛ.

На посту главного тренера "Днепра-1" Кучер заменит Игора Йовичевича, который перешел в донецкий "Шахтер".

Вместе с новым тренером, "Днепр-1" также представил шестерых новичков команды.

Так, в команду на правах свободного агента перешел экс-игрок "Зари" Артем Громов, а также пять футболистов "Металлиста".

Полузащитники Руслан Бабенко, Сергей Горбунов и Владимир Танчик подписали полноценные 2-летние контракты с "Днепром-1", а вратарь Владислав Рыбак и опорный полузащитник Эдуард Сарапий перешли на правах аренды.

Напомним, прошлый розыгрыш УПЛ был досрочно завершен из-за полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Турнирная таблица УПЛ сезона 2021/22 зафиксирована по состоянию на 24 февраля 2022 года. "Днепр-1" занял третье место в турнирной таблице и сыграет в групповом раунде Лиги Европы.

Старт нового сезона украинской Премьер-лиги назначен на 23 августа.

Вас также могут заинтересовать новости: