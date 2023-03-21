Хвича Кварацхелия стал одним из главных открытий этого сезона.

Лидер атаки итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия попал в список интересов ПСЖ.

Как сообщает Corriere dello Sport, грузинский вингер стал одной из приоритетных целей французского клуба в летнее трансферное окно.

По данным источника, ПСЖ готов заплатить за Хвичу 180 миллионов евро. Это в 18 раз больше, чем "Наполи" заплатил за Кварацхелию прошлым летом.

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Стоит отметить, что трансфер Хвичи может стать вторым самым дорогим переходом в истории футбола. 180 миллионов евро - такую же сумму ПСЖ отдал "Монако" за трансфер Килиана Мбаппе, а дороже был только переход бразильского форварда Неймара из "Барселоны" - 222 миллиона евро.

Хвича Кварацхелия стал одним из главных открытий этого сезона. Грузинский вингер сыграл 30 матчей, забил 14 голов и отдал 16 результативных передач. Интерес к Хвиче проявляют ряд топ-клубов Европы, среди которых английские "Ливерпуль", "Ньюкасл" и "Тоттенхэм", а также мадридский "Реал".

Добавим, что "Наполи" проводит выдающийся сезон. Команда уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе команды Лучано Спаллетти 71 очко после 27 туров. Отрыв от второго места составляет 19 баллов.

Кроме того, "Наполи" удачно выступает в Лиге чемпионов. Неаполитанский клуб впервые в своей истории пробился в 1/4 финала турнира.

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