МИД Швеции пошутил о матче Евро-2020 / фото REUTERS
В Министерстве иностранных дел Швеции решили пошутить перед началом встречи команд Украины на Швеции в рамках 1/8 финала Евро-2020.
Они на своем официальном аккаунте в соцсети Twitter опубликовали шуточный фотоколлаж с изображением украинских и шведских болельщиков на трибунах стадиона в Гласго.
"Шведские болельщики, украинские болельщики или миньоны? Удачи сегодня вечером, команды желто-синих!" - написали они.
Фото twitter.com/SweMFA
Сборная Украины на Евро-2020: результаты
- В стартовом матче на турнире украинцы в Амстердаме проиграли сборной Нидерландов со счетом 2:3.
- Во 2-м туре "желто-синим" удалось в Бухаресте обыграть Северную Македонию.
- В третьем туре Украина проиграла Австрии в Бухаресте со счетом 0:1.
- В итоге украинская сборная заняла в группе С третье место, но вышла в плей-офф. "Желто-синие" стали одной из четырех лучших команд, занявших третьи места. Это стало возможным в том числе благодаря победе шведской сборной над Польшей в 3-м туре.
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