Сборная Украины играет против сборной Швеции в рамках плей-офф Евро-2020.

В Министерстве иностранных дел Швеции решили пошутить перед началом встречи команд Украины на Швеции в рамках 1/8 финала Евро-2020.

Они на своем официальном аккаунте в соцсети Twitter опубликовали шуточный фотоколлаж с изображением украинских и шведских болельщиков на трибунах стадиона в Гласго.

"Шведские болельщики, украинские болельщики или миньоны? Удачи сегодня вечером, команды желто-синих!" - написали они.

Сборная Украины на Евро-2020: результаты

В стартовом матче на турнире украинцы в Амстердаме проиграли сборной Нидерландов со счетом 2:3.

Во 2-м туре "желто-синим" удалось в Бухаресте обыграть Северную Македонию.

В третьем туре Украина проиграла Австрии в Бухаресте со счетом 0:1.

В итоге украинская сборная заняла в группе С третье место, но вышла в плей-офф. "Желто-синие" стали одной из четырех лучших команд, занявших третьи места. Это стало возможным в том числе благодаря победе шведской сборной над Польшей в 3-м туре.

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Автор: Олег Давыгора