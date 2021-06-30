МИД Швеции пошутил о матче Евро-2020 / фото REUTERS

В Министерстве иностранных дел Швеции решили пошутить перед началом встречи команд Украины на Швеции в рамках 1/8 финала Евро-2020.

Они на своем официальном аккаунте в соцсети Twitter опубликовали шуточный фотоколлаж с изображением украинских и шведских болельщиков на трибунах стадиона в Гласго.

"Шведские болельщики, украинские болельщики или миньоны? Удачи сегодня вечером, команды желто-синих!" - написали они.

Фото twitter.com/SweMFA

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Автор: Олег Давыгора