Стюарды назвали лозунг "политическим" и не позволили фанатам взять баннер с этой надписью.

Болельщики луганской "Зари" поехали с командой на решающий матч Лиги конференций в Рим. Украинская команда проиграла местной "Роме" и покинула турнир.

Игра состоялась на арене "Стадио Олимпико" в столице Италии. Стюарды, которые отвечали за порядок на стадионе, не позволили фанатам "Зари" пронести с собой на трибуны баннер с надписью "Луганск - это Украина".

Об этом сообщает Twitter Zorya Londonsk со ссылкой на журналиста Эндрю Тодоса.

Эндрю заявил, что стюарды не разрешили взять на стадион баннер, назвав его политическим. Заметим, что украинским болельщикам удалось пронести на стадион похожий баннер в другой части арены.

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Это была вторая встреча этих команд. Со счетом 3:0 "Рома" выиграла у "Зари" во втором туре Лиги конференций в Запорожье.

"Рома" набрала 10 очков после пяти туров в группе C. У норвежского "Буде-Глимт" - 11. "Заря" (6 очков) покинула турнир досрочно. Софийский ЦСКА имеет один балл в активе.

В заключительном туре "Заря" 9 декабря примет "Буде-Глимт".

Автор: Артем Будрин