Нейтан Блэгг сел в тюрьму на 8 недель за расизм.

Фанат "Челси" приговорен к тюремному заключению сроком на 8 недель за антисемитские и расистские оскорбления в адрес болельщиков "Тоттенхэма".

Об этом сообщает Sky Sports.

21-летний Нейтан Блэгг признал вину по семи пунктам обвинения, касающихся оскорбительных постов в соцсетях в период с 29 сентября 2020 года по 5 февраля 2021-го. В частности, Нейтан выложил у себя на странице в Twitter фото фаната "Тоттенхэма", который ехал в концентрационный лагерь Освенцим, с подписью: "шпоры" на пути в Освенцим" ("шпоры" - прозвище фанатов команды).

Блэгг регулярно распространял сетью разнообразные мультимедиа с нацистскими лозунгами. Сам Нейтан заявил, что его сообщения были лишь "шутками среди друзей".

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Автор: Артем Будрин