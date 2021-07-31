Скандальный экс-нападающий сборной Украины сыграл первую официальную игру за "Минай".

31 июля "Минай" во втором туре УПЛ дома обыграл "Александрию" - 1:0. Этот матч стал дебютным в закарпатском клубе для Евгения Селезнева, который присоединился к команде несколько дней назад.

36-летний форвард провел на поле 70 минут и был заменен.

Евгений прокомментировал свой дебют для каналов "Футбол 1,2,3". Он в восторге от дружеского коллектива. Также Селезнев пообещал улучшить свои знания по украинскому языку.

А главный тренер "Миная" Василий Кобин выписал безумный аванс Селезневу.

- Как оцените игру Селезнева?

- Бог футбола.

- А если сравнивать его с Милевским?

- Это разные игроки.

Евгений Селезнев: возвращение в Украину

Селезнев заявил, что его цель в Украине - побить рекорд по голам в истории чемпионатов Украины, который делят Максим Шацких и Сергей Ребров (по 123 гола).

В составе своего предыдущего клуба "Колоса" Селезнев провел 12 матчей, в которых забил 5 голов (все - с пенальти).

В настоящее время на его счету 116 голов в чемпионатах Украины.

За время пребывания в Украине у Селезнева произошел конфликт с хорватским тренером "Днепра-1" Игорем Йовичевичем, который просил футболиста разговаривать на украинском. Позже Селезнев прокомментировал этот конфликт.

Также Селезнев дал в Украине интервью, в котором обидел болельщиков из-за своего прозвища "Кормилец".

Автор: Артем Будрин