Пост звездного аргентинца стал самым популярным в спорте.

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси побил рекорд по количеству "лайков" под одним фото в Instagram в категории "спорт".

После своей первой в карьере победы на Кубке Америки со сборной Аргентины Месси разместил в Instagram фото с трофеем.

Подписал его аргентинец следующим образом:

"Какое прекрасное безумие! Это потрясающе, спасибо тебе, Господи! Мы чемпионы, е* вашу мать! Вперед, бл**ь!".

Как сообщает Marca, пост Месси собрал уже 20 миллионов 140 тысяч "лайков" и стал самым популярным за всю историю существования Instagram на спортивную тематику.

Он обошел публикацию другого звездного футболиста Криштиану Роналду, которая в 2020 году была посвящена Диего Марадоне и собрала 19 миллионов 836 "лайков".

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Победа Аргентины на Кубке Америки-2021

В финальном матче Кубка Америки аргентинцы обыграли Бразилию благодаря голу Анхеля Ди Марии - 1:0.

Аргентина победила на Кубке Америки впервые с 1993 года.

Лионель Месси выиграл Кубок Америки после того, как трижды проигрывал в финале турнира.

Месси стал лучшим бомбардиром турнира (4 гола), лучшим ассистентом (5 передач) и получил награду лучшему игроку турнира.

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Автор: Антон Дударь