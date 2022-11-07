Судья удалил в общей сложности 10 футболистов и главного тренера "Боки Хуниорс".

В ночь на 7 ноября состоялся финал Трофея чемпионов Аргентины, в котором встречались "Бока Хуниорс" и "Расинг".

В основное время команды не смогли выявить победителя, сыграв 1:1. В составе "Боки" забил Норберто Бриаско, а у "Расинга" - Матиас Рохас.

В дополнительное время победный гол забил футболист Расинга Карлос Алькарас, который отметился взятием ворот на 119-й минуте.

Сразу после гола на футбольном поле вспыхнула потасовка, в результате которой главный арбитр встречи Факундо Тельо удалил 10 игроков - троих в составе "Расинга" и семерых в "Боки". Также был удален главный тренер "Боки Хуниорс" Уго Ибарра.

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу "Расинга". Арбитр досрочно дал финальный свисток, команды не доиграли полностью компенсированное время ко второму экстра-тайму из-за малого количества футболистов на поле.

Примечательно, что красные карточки в составе команды из Буэнос-Айреса получили два игрока, которые раньше были на контрактах в украинских клубах – Луис Адвинкула (экс-защитник "Таврии") и Карлос Самбрано (экс-защитник "Динамо").

Обзор матча:

Facundo Tello gears up for the World Cup with a spectacular display in Boca v Racing pic.twitter.com/uoCbfMnoUy — James Dart (@James_Dart) November 6, 2022

Добавим, что Трофей чемпионов - это поединок, в котором традиционно встречаются чемпион страны и обладатель Кубка Профессиональной лиги Аргентины. В обоих турнирах победил "Бока Хуниорс", поэтому вторая путевка в матч за Трофей чемпионов была разыграна между "Расингом" (серебро чемпионата Аргентины) и "Тигре" (финалистом Кубка лиги).

В 2021 году победителем турнира стал "Ривер Плейт".

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