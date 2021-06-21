"Бездарно и беспомощно": реакция соцсетей на поражение сборной Украины Австрии на Евро-2020

Разочарованию украинских болельщиков нет предела.

21 июня на "Национальной арене" в Бухаресте сборная Украины уступила команде Австрии. УНИАН собрал из сети яркие и остроумные комментарии болельщиков, обсуждающих поражение украинской сборной. Читайте также "Не хватило сил": Шевченко объяснил поражение от Австрии Евро-2020: группа С В параллельном матче 3-го тура Нидерланды обыграли Северную Македонию (3:0).

Сборная Украины по итогам группового этапа набрала 3 очка и заняла третье место в группе. Теперь для выхода в плей-офф "желто-синим" остается надеяться на то, что они попадут в число лучших третьих мест, однако с 3 очками шансы на это не слишком высокие.

У Австрии - 6 очков и вторая позиция. Австрийцы вышли в плей-офф, где сыграют с Италией.

Нидерланды финишировали на групповом этапе с максимальным результатом (9 очков), а Северная Македония - без набранных очков.

Матчи группы С проходили в Амстердаме и Бухаресте. Украина - Австрия: цифры и факты Сборная Украины не смогла сохранить свои ворота сухими в девятом подряд матче на чемпионатах Европы.

Впервые на Евро-2020 Украина ушла с поля без забитого гола.

Кристоф Баумгартнер стал самым молодым автором гола на Евро-2020 (21 год и 324 дня).

3 набранных очка остались максимальным результатом для сборной Украины на групповых стадиях чемпионатов Европы. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Артем Будрин

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