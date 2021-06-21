Александр Зинченко был после игры в горьком отчаянии / фото REUTERS
21 июня на "Национальной арене" в Бухаресте сборная Украины уступила команде Австрии.
УНИАН собрал из сети яркие и остроумные комментарии болельщиков, обсуждающих поражение украинской сборной.
Читайте также"Не хватило сил": Шевченко объяснил поражение от Австрии
Евро-2020: группа С
- В параллельном матче 3-го тура Нидерланды обыграли Северную Македонию (3:0).
- Сборная Украины по итогам группового этапа набрала 3 очка и заняла третье место в группе. Теперь для выхода в плей-офф "желто-синим" остается надеяться на то, что они попадут в число лучших третьих мест, однако с 3 очками шансы на это не слишком высокие.
- У Австрии - 6 очков и вторая позиция. Австрийцы вышли в плей-офф, где сыграют с Италией.
- Нидерланды финишировали на групповом этапе с максимальным результатом (9 очков), а Северная Македония - без набранных очков.
- Матчи группы С проходили в Амстердаме и Бухаресте.
Украина - Австрия: цифры и факты
- Сборная Украины не смогла сохранить свои ворота сухими в девятом подряд матче на чемпионатах Европы.
- Впервые на Евро-2020 Украина ушла с поля без забитого гола.
- Кристоф Баумгартнер стал самым молодым автором гола на Евро-2020 (21 год и 324 дня).
- 3 набранных очка остались максимальным результатом для сборной Украины на групповых стадиях чемпионатов Европы.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram