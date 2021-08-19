На награду лучшему игроку года претендуют представители "Челси" и "Манчестер Сити".

УЕФА назвал трех претендентов на награду лучшему футболисту сезона 2020-2021.

Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

На награду претендуют полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне, а также полузащитники "Челси" Н'Голо Канте и Жоржиньо.

Шорт-лист из трех игроков был составлен по итогам голосования жюри. В состав жюри вошли тренеры всех сборных, принимавших участие в Евро-2020, тренеры 80 клубов, которые играли на групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне 2020-2021, а также 55 спортивных журналистов из всех ассоциаций УЕФА.

Читайте такжеНазваны претенденты на звание лучших игроков сезона в Лиге чемпионов и Лиге Европы

Награда будет вручена 26 августа в Стамбуле на жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов.

Еврокубки 2020-2021: итоги

Победителем Лиги чемпионов в прошлом сезоне стал лондонский "Челси", который в финале обыграл "Манчестер Сити" (1:0).

Лигу Европы выиграл "Вильярреал". Испанский клуб в финале победил "Манчестер Юнайтед" по пенальти (1:1 и 11:10).

11 августа был разыгран Суперкубок УЕФА-2021. Его победителем в серии пенальти стал "Челси".

Автор: Антон Дударь