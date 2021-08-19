УЕФА назвал трех претендентов на награду лучшему футболисту сезона 2020-2021.
Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.
На награду претендуют полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне, а также полузащитники "Челси" Н'Голо Канте и Жоржиньо.
Шорт-лист из трех игроков был составлен по итогам голосования жюри. В состав жюри вошли тренеры всех сборных, принимавших участие в Евро-2020, тренеры 80 клубов, которые играли на групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне 2020-2021, а также 55 спортивных журналистов из всех ассоциаций УЕФА.
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Награда будет вручена 26 августа в Стамбуле на жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов.
Еврокубки 2020-2021: итоги
- Победителем Лиги чемпионов в прошлом сезоне стал лондонский "Челси", который в финале обыграл "Манчестер Сити" (1:0).
- Лигу Европы выиграл "Вильярреал". Испанский клуб в финале победил "Манчестер Юнайтед" по пенальти (1:1 и 11:10).
- 11 августа был разыгран Суперкубок УЕФА-2021. Его победителем в серии пенальти стал "Челси".