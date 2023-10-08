"Челси" поднялся на 11-е место в турнирной таблице АПЛ.

В субботу, 7 октября, состоялся поединок восьмого тура Английской Премьер-лиги, в котором "Бернли" принимал лондонский "Челси".

Встреча команд проходила на стадионе "Терф Мур" и завершилась разгромной победой гостей со счетом 4:1.

Открыли счет в этой игре хозяева поля - на 15-й минуте встречи Уилсон Одобер забил с передачи Лайла Фостера. Однако футболистам "Челси" еще в первом тайме удалось счет сравнять - на 42-й минуте мяч в собственные ворота отправил игрок "Бернли" Аль-Дахиль.

Во втором тайме "Челси" полностью разбил соперника, забив три безответных гола. В составе "синих" отличились Коул Палмер, Рахим Стерлинг и Николя Джексон.

"Бернли" - "Челси" - 1:4

Голы: Одобер (15) - Аль-Дахиль (42, автогол), Палмер (49, с пенальти), Стерлинг (65), Джексон (75)

"Бернли": Траффорд, Витиньо (Робертс, 61), Аль-Дахиль (О'Ши, 46), Делькруа, Тейлор, Берге, Каллен (Рамзи, 61), Браунхилл, Одобер (Ларсен, 79), Фостер, Трезор (Колеошо, 61)

"Челси": Санчез, Кукурелья, Дисаси, Силва, Колвилл, Фернандес, Кайседо, Палмер (Маатсен, 86), Галлахер, Стерлинг (Мудрик, 82), Броя (Джексон, 46)

Предупреждения: Каллен (31), Одобер (39) - Кукурелья (27), Фернандес (27), Силва (45+2), Кайседо (74)

Обзор матча:

Отметим, что Михаил Мудрик начал матч на скамейке запасных и вышел на замену на 82-й минуте. Статистический портал WhoScored поставил украинцу одну из худших оценок среди игроков "Челси" - 6,0 балла. Лучшим игроком встречи был признан Рахим Стерлинг - 8,2 балла.

Победа в этой игре позволила "Челси" подняться на 11-е место в турнирной таблице АПЛ. В активе "синих" 11 набранных очков. "Бернли" остается в зоне вылета, имея в активе 3 очка, позади них только "Борнмут" и "Шеффилд Юнайтед".

В следующем туре АПЛ "Челси" сыграет против "Арсенала", а "Бернли" встретится с "Брентфордом".

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