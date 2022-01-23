Мадридская команда едва спасла один зачетный пункт.

В 22-м туре Ла Лиги мадридский "Реал" дома не смог выиграть у скромного "Эльче".

Лидер "сливочных" Карим Бензема не забил пенальти в первом тайме, а затем "Эльче" смог дважды отличиться в воротах Тибо Куртуа. Однако в последние 10 минут игры Лука Модрич реализовал пенальти, а в компенсированное арбитром время Эдер Милитан установил окончательный счет - 2:2.

"Реал" - "Эльче" - 2:2

Голы: Модрич, 82 (с пенальти), Милитан, 90+2 - Бойе, 42, Милла, 76

"Реал": Куртуа, Васкес (Иско, 79), Милитан, Алаба, Менди, Каземиро, Модрич, Кроос (Родриго, 64), Азар (Вальверде, 79), Винисиус, Бензема (Йович, 58)

"Эльче": Бадиа, Паласиос, Верду, Гонсалес, Моика, Гумбау, Гути, Моренте (Чавес, 24), Милла, Перес (Хосан, 88), Бойе

Нереализованный пенальти: Бензема, 33

Напомним, что несколько дней назад эти самые команды играли в Кубке Испании и подопечные Карло Анчелотти победили, а Андрей Лунин провел на поле все 120 минут.

Видео обзор матча

Чемпионат Испании: положение команд