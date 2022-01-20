В четверг, 20 января, в рамках 1/8 финала Кубка Испании по футболу "Эльче" играл против мадридского "Реала". Поединок проходил на стадионе "Мануэль Мартинес Валеро" и завершился победой гостей.
Украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин вышел на этот матч в стартовом составе и совершил несколько прекрасных сэйвов, чем очень помог своему клубу выйти в следующий раунд. Это его второе появление в основе "Реала" в текущем сезоне. Пока украинец играет только в играх Кубка. Ранее Лунин сыграл за мадридцев в матче 1/16 финала против "Алькояно" (1:3).
В основное время команды голов не забивали и поэтому победителя определяли в дополнительное время. На 102-й минуте игры "Эльче" убежал в опасную контратаку, которая завершилась фолом последней надежды Марсело, красной карточкой для бразильского защитника и штрафным ударом. Именно с этого стандарта и был забит гол. Первый удар Верду пришелся в стенку, а вот с добивания после рикошета мяч залетел в сетку ворот Андрея Лунина.
Читайте такжеЗвездного футболиста приговорили к 9 годам тюрьмы за групповое изнасилованиеТем не менее, недолго удавалось хозяевам поля удерживать преимущество. На 108-й минуте Иско удачно подставил ногу и перевел мяч в ворота соперника после передачи Себальоса. А на 115-й минуте поединка Эден Азар выскочил на "свидание" с голкипером и, обыграв соперника, отправил мяч в сетку ворот.
"Эльче" - "Реал" - 1:2
Гол: Верду, 104 - Иско, 108, Азар, 115
"Эльче": Вернер, Паласиос, Дональд (Верду, 87), Паланко, Мохика, Хосан (Моренте, 65), Рауль Гути, Гумбау, Фидель, Лукас Перес (Милья, 79), Каррильо (Фриаса, 95)
"Реал": Лунин, Васкес, Начо, Алаба, Марсело, Камавинга (Модрич, 71), Вальверде (Каземиро, 71), Кроос (Себальос, 91), Родриго (Азар, 91), Йович (Иско, 79), Винисиус (Менди, 117)
Предупреждения: Милья, 87 - Кроос, 78, Каземиро, 87, Алаба, 94
Удаление: Милья, 120 - Марсело, 102
Видео голов:
Напомним, "Реал" Мадрид выиграл Суперкубок Испании-2022, обыграв в финале "Атлетик" Бильбао. Этот трофей стал первым для Андрея Лунина в мадридском клубе.
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- Лунин проводит второй сезон в составе "сливочных" и за это время сыграл за "Реал" лишь три официальных матча (два из них против "Алькояно").
- В рамках Ла Лиги Лунин еще не играл за мадридцев.
- Наставник сборной Украины Александр Петраков посоветовал Лунину покинуть "Реал".
- В то же время президент "Реала" заявил, что у Лунина "будет все в порядке", а украинцам не стоит переживать.