"Бенфика" вышла на первое место в турнирной таблице чемпионата Португалии.

В воскресенье, 12 ноября, состоялся центральный матч 11-го тура чемпионата Португалии по футболу, в котором "Бенфика" принимала "Спортинг".

Игра проходила на стадине "Да Луж" в Лиссабоне и завершилась победой "орлов".

Гости первыми забили гол в этой игре - на 45-й минуте отличился Виктор Дьекереш. Все шло к тому, что "Спортинг" одержит победу. Однако в компенсированное время "Бенфика" всем составом пошла на штурм ворот соперника, даже Анатолий Трубин пришел в штрафную "Спортинга", и это сработало. На 90+4-й минуте после розыгрыша стандарта Жуан Невес сравнял счет. На 90+7-й минуте "орлам" удалось провести еще одну результативную атаку и вырвать победу в этой невероятной игре. Победный гол с передачи Фредрика Аурнеса забил Каспер Тенгстедт.

Видео дня

"Бенфика" – "Спортинг" - 2:1

Голы: Жуан Невес, 90+4, Тенгстедт, 90+7 - Дьекереш, 45

"Бенфика": Трубин, Силва, Отаменди, Морату, Жуан Невес, Флорентину (Тенгстедт 64), Мариу (Гуэдэш 87), Аурснес, Ди Мария, Муса (Кабрал 64), Рафа Силва

"Спортинг": Адан, Диоманде, Коатес, Инасиу, Эсгаю, Хьюлманд, Морита, Рейс (Нуну Сантуш 73), Эдвардс (Сент-Жюст 57), Дьекереш, Гонсалвеш (Тринкау 73)

Предупреждения: Мариу 66, Невес 75 - Коатес 15, Инасиу 22, 51, Эдвардс 57, Хьюлманд 69

Обзор матча:

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин вышел в стартовом составе команды. Он совершил несколько потрясающих сейвов, чем помог команде взять три очка в этой встрече. Статистический портал WhoScored оценил игру украинца в 6,8 балла.

Победа в этой игре позволила "Бенфике" обойти "Спортинг" и захватить лидерство в турнирной таблице чемпионата Португалии. У обеих команд по 28 набранных очков.

В следующем туре португальского первенства "Бенфика" сыграет против "Морейренсе", а "Спортинг" встретится с "Жил Висенте".

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