"Бенфика" за четыре тура не набрала ни одного очка в Лиге чемпионов.

В среду, 8 ноября, состоялся поединок четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Реал Сосьедад" принимал "Бенфику".

Игра проходила на стадионе "Аноэта" в Сан-Себастьяне и завершилась победой хозяев поля.

Исход этой встречи был решен в первой половине игры. Футболисты "Бенфики" полностью провалили первый тайм, пропустив три гола. Стоит отметить, что все могло быть куда хуже для Трубина и компании, поскольку судья еще два гола испанцев в первом тайме не засчитал. Кроме того, футболисты "Сосьедада" не реализовали пенальти на 29-й минуте игры.

Видео дня

Голами в составе "Реала" в этой игре отличились Микель Мерино, Микель Оярсабаль и Андер Барренечеа. В начале второго тайма "Бенфике" удалось один мяч отыграть - отличился Рафа Силва. Больше в этой игре команды голов не забивали.

"Реал Сосьедад" - "Бенфика" - 3:1

Голы: Мерино 6, Оярсабаль 11, Барренечеа 21 - Рафа Силва 49

"Бенфика": Трубин, А. Силва, Отаменди, Морато, Невеш, Флорентину (Юрашек), Мариу, Эурснес, Ди Мария, Кабрал (Муса), Р. Силва

"Реал Сосьедад": Ремиро, Элустондо, Субельдия, Ле Норман, Аен Муньоз, Мендес (Туррьентес), Зубименди, Мерино, Барренечеа (Захарян), Кубо (Фернандес), Оярсабаль (Гедеш)

Предупреждения: Флорентину, Оярсабаль, Барренечеа

Обзор матча:

Украинский вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин отыграл весь матч и совершил три сейва. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 6,6 балла.

"Реал Сосьедад" набрал 10 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы D. "Бенфика" обитает на дне таблице, не набрав ни одного очка.

В следующем туре группового раунда Лиги чемпионов "Бенфика" сыграет против миланского "Интера", а "Реал Сосьедад" встретится с "Зальцбургом".

Вас также могут заинтересовать новости: