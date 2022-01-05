Роман Яремчук заболел коронавирусом.

Форвард лиссабонской "Бенфики" и сборной Украины Роман Яремчук сдал положительный тест на COVID-19.

Об этом сообщает издание Ојоgо.

Коронавирус обнаружили также у других игроков "Бенфики" - Пицци, Миле Свилара и Неманьи Радоньича. 26-летний Роман вместе с инфицированными партнерами по команде отправился на самоизоляцию.

Ранее Яремчук болел ковидом в ноябре 2020 года.

Напомним, что в последнем матче Роман отметился забитым мячом в воротах "Порту".

Заметим, что 28 декабря Андрей Шевченко сдал положительный тест на COVID-19, но 5 января он сдал отрицательный тест и вернулся к тренировкам вместе с "Дженоа".

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