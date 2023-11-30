"Бенфика" упустила шанс одержать первую победу в текущем сезоне Лиги чемпионов.

В среду, 29 ноября, состоялся поединок пятого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Бенфика" противостояла миланскому "Интеру".

Игра проходила на стадионе "Да Луж" в Лиссабоне и завершилась вничью.

После первого тайма казалось, что "Бенфика" наконец-то одержит первую победу в текущем сезоне Лиги чемпионов. "Орлы" забили три мяча в ворота соперника - хет-триком отличился Жоау Мариу. Однако во втором тайме "Интеру" удалось полностью перевернуть ход встречи. Голы Марко Арнаутовича, Давиде Фраттези и Алексиса Санчеса помогли миланскому клубу избежать поражения в этой встрече.

Видео дня

"Бенфика" - "Интер" - 3:3

Голы: Жоау Мариу 5, 13, 34 - Арнаутович 51, Фраттези 58, Алексис Санчес 71 (пен)

"Бенфика": Трубин, Аурснес, А. Силва, Отаменди, Морато, Флорентино (Кекчу 79), Невеш, Ди Мария (Т. Араужо 89), Рафа Силва (Говейя 90+8), Жоау Мариу (Чикиньо 90+9), Тенгстедт (Муса 79)

"Интер": Аудеро, Биссек, Де Фрай (Димарко 77), Ачерби, Дармиан (Куадрадо 68), Асллани, Клаассен (Барелла 68), Фраттези, Карлос Аугусто, Алексис Санчес (Лаутаро Мартинес 79), Арнаутович (Тюрам 68)

Предупреждения: Жоау Мариу 72, Морато 78 - Куадрадо 76

Удаление: А. Силва 86 (прямая красная)

Обзор матча:

Анатолий Трубин старался как мог в этой игре, но не смог помешать "Интеру" совершить выдающийся камбэк. Украинский вратарь совершившил пять сэйвов и получил от статистического портала Whoscored 6,9 балла. Только два игрока в составе "Бенфики" получили оценки выше. Один из них - сделавший хет-трик Жоау Мариу - 9,3 балла.

Миланский "Интер" набрал 11 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы D. "Бенфика" набрала 1 балл и занимает последнее место в группе. Лидирует квартете "Реал Сосьедад", у которого 11 очков в активе. Третья строчка за "Зальцбургом" - 4 очка.

В заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов "Бенфика" сыграет против "Зальцбурга", а "Реал Сосьедад" встретится с "Интером".

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