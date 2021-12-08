Бенфика - Динамо: стали известны стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Роман Яремчук начнет игру с первых минут.

Киевское "Динамо" в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов в гостях сыграет против лиссабонской "Бенфики". Тренеры объявили стартовые составы на игру. УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Бенфика" - "Динамо". Составы команд: "Бенфика": Влаходимос, Вертонген, Отаменди, Андре Алмейда, Вайгль, Жоау Мариу, Пицци, Гримальдо, Жилберто, Рафа Силва, Яремчук Запасные: Элтон Лейте, Мейте, Диогу Гонсалвеш, Лазаро, Таарабт, Паулу Бернарду, Гонсалу Рамуш, Морато, Ферру, Нуньес, Эвертон, Сеферович "Динамо": Бущан, Тымчик, Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, Вербич, Гармаш Запасные: Бойко, Шабанов, Караваев, Шепелев, Андриевский, де Пена, Леднев, Витиньо, Антюх, Рамирес, Кулач, Шкурин Матч начнется в 22.00. Читайте такжеЗа престиж и очки для Украины: анонс матча Лиги чемпионов Бенфика - Динамо "Бенфика" - "Динамо": перед матчем "Динамо" имеет в своем активе одно очко и досрочно заняло последнее место в квартете Е.

В то же время "Бенфика" ведет борьбу за выход в плей-офф. Для этого им нужно обязательно обыгрывать киевлян и надеяться, что "Бавария" в параллельном матче выиграет у "Барселоны".

В первом круге "Динамо" в Киеве сыграло с "Бенфикой" со счетом 0:0.

Перед матчем ЛЧ "Динамо" в рамках УПЛ одолело "Верес" со счетом 3:0. "Бенфика" в своем национальном первенстве дома проиграла в дерби "Спортингу" (1:3).

Главным арбитром на этот поединок назначен немец Дениз Айтекин. Автор: Артем Будрин

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