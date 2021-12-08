Киевское "Динамо" в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов в гостях сыграет против лиссабонской "Бенфики". Тренеры объявили стартовые составы на игру.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Бенфика" - "Динамо".
Составы команд:
"Бенфика": Влаходимос, Вертонген, Отаменди, Андре Алмейда, Вайгль, Жоау Мариу, Пицци, Гримальдо, Жилберто, Рафа Силва, Яремчук
Запасные: Элтон Лейте, Мейте, Диогу Гонсалвеш, Лазаро, Таарабт, Паулу Бернарду, Гонсалу Рамуш, Морато, Ферру, Нуньес, Эвертон, Сеферович
"Динамо": Бущан, Тымчик, Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, Вербич, Гармаш
Запасные: Бойко, Шабанов, Караваев, Шепелев, Андриевский, де Пена, Леднев, Витиньо, Антюх, Рамирес, Кулач, Шкурин
Матч начнется в 22.00.
Читайте такжеЗа престиж и очки для Украины: анонс матча Лиги чемпионов Бенфика - Динамо
"Бенфика" - "Динамо": перед матчем
- "Динамо" имеет в своем активе одно очко и досрочно заняло последнее место в квартете Е.
- В то же время "Бенфика" ведет борьбу за выход в плей-офф. Для этого им нужно обязательно обыгрывать киевлян и надеяться, что "Бавария" в параллельном матче выиграет у "Барселоны".
- В первом круге "Динамо" в Киеве сыграло с "Бенфикой" со счетом 0:0.
- Перед матчем ЛЧ "Динамо" в рамках УПЛ одолело "Верес" со счетом 3:0. "Бенфика" в своем национальном первенстве дома проиграла в дерби "Спортингу" (1:3).
- Главным арбитром на этот поединок назначен немец Дениз Айтекин.