"Байер" увеличил отрыв от "Баварии" в турнирной таблице Бундеслиги до пяти очков.

В субботу, 10 февраля, состоялся центральный поединок 21-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались леверкузенский "Байер" и мюнхенская "Бавария".

Игра проходила на стадионе "Бай-Арена" в Леверкузене и завершилась разгромной победой хозяев поля.

Счет в игре был открыт на 18-й минуте - отличился защитник "Байера" Йосип Станишич. Второй мяч в ворота Мануэля Нойера на 50-й минуте отправил Алехандро Гримальдо. Третий гол забил Жереми Фримпонг, отличившийся на 90+5-й минуте.

"Байер" - "Бавария" - 3:0

Голы: Станишич 18, Гримальдо 50, Фримпонг 90+5

"Байер": Градецки, Станишич, Тапсоба, Та, Инкапье, Джака, Андрих, Телла (Фримпонг, 65), Виртц (Гложек, 90), Гримальдо (Пуэрта, 90), Адли (Хофманн, 82)

"Бавария": Нойер, Упамекано (Киммих, 60), Дайер, Ким Мин Чжэ, Мазрауи, Павлович (Мюллер, 60), Горецка (Тель, 71), Боэ (Геррейру, 81), Сане, Мусиала (Шупо-Мотинг, 81), Кейн

Предупреждения: Тапсоба 64, Адли 77, Градецки 83 - Боэ 36, Горецка 62

Обзор матча:

Слова тренеров после матча

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель:

"Нам нужно совершенствоваться, нужно соответствовать стандартам. Мы доминировали в игре с самого начала, при этом не создавая никакой угрозы. Нельзя уступать 0:1 с пятью защитниками. Тем более что мы специально играли пятеркой защитников. Это не было похоже на игру на 0:3. Первого гола не должно было случиться. Это был дешевый гол. Все спали. Боэ с его скоростью был нужен нам против Теллы и Фримпонга", - приводит слова Тухеля Sky Sports.

Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо:

"Мы проделали отличную работу. Дисциплина и сплоченность команды были великолепными. Выступление в целом было отличным, все футболисты показали топ-игру. У нас было достаточно моментов, при этом у "Баварии" шансов почти не было.

Шансы "Байера" на титул? Поговорим об этом в мае. Сейчас же мы просто должны быть реалистами и твёрдо стоять на ногах", - приводит слова Алонсо профиль Bayern&Germany в соцсети Twitter.

Отметим, что благодаря этой победе "Байер" укрепил свое лидерство в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. В активе подопечных Хаби Алонсо теперь 55 очков. Мюнхенская "Бавария" с 50 очками находится на втором месте.

В следующем туре чемпионата Германии "Байер" сыграет против "Хайденхайма", а "Бавария" встретится с "Бохумом".

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