Победу немецкому клубу принесли голы Чупо-Мотинга и Гнабри.

В среду, 8 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Баварией" и ПСЖ.

Поединок проходил в Мюнхене на стадионе "Альянц Арена" и завершился победой хозяев поля со счетом 2:0.

Счет в игре был открыт в начале второго тайма, однако взятие ворот было отменено после просмотра VAR из-за офсайда у нападающего мюнхенцев Томаса Мюллера.

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На 61-й минуте нападающий немецкой команды Эрик Чупо-Мотинг забил после ошибки полузащитника ПСЖ Марко Верратти. В самой концовке встречи вингер хозяев Серж Гнабри забил второй гол мюнхенцев и установил окончательный счет матча.

"Бавария" - ПСЖ - 2:0

Голы: Чупо-Мотинг, 61, Гнабри, 90

"Бавария": Зоммер, Станишич, Упамекано, Де Лигт, Дэвис, Киммих, Горецка, Коман (Гнабри, 86), Мюллер (Канселу, 86), Мусиала (Мане, 82), Чупо-Мотинг (Сане, 68)

ПСЖ: Доннарумма, Маркиньос (Мукиэле, 36, Битшиабу, 46), Рамос, Данилу, Мендеш (Бернат, 81), Ф. Руис (Заир-Эмри, 76), Верратти, Витинья Феррейра (Экитике, 82), Хакими, Мбаппе, Месси

Обзор матча:

Первый матч между соперниками в Париже закончился 1:0 в пользу немецкого клуба. Общий счет по итогам двух встреч 3:0 в пользу "Баварии", которая вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. ПСЖ вылетел из розыгрыша турнира.

Стоит отметить, что для "Баварии" это уже 21-й выход в данную стадию Лиги чемпионов, что является рекордом за всю историю турнира.

Также добавим, что нападающий ПСЖ Лионель Месси впервые в своей карьере не смог выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов в двух сезонах подряд. В прошлом сезоне аргентинский футболист вместе с ПСЖ также вылетел на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов, уступив в двухматчевом противостоянии мадридскому "Реалу".

Напомним, именно "Реал" является действующим победителем Лиги чемпионов. В прошлогоднем финале мадридский клуб обыграл "Ливерпуль".

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