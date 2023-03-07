Мюнхенский клуб победил ПСЖ в первой игре в Париже с минимальным счетом.

В среду, 8 марта, состоится ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между французским ПСЖ и немецкой "Баварией".

Игра пройдет на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене.

Обслужит этот матч итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. Помогать ему будут Чиро Карбоне и Алессандро Джаллатини. Судья VAR - Массимилиано Иррати, его ассистент - Паоло Валери.

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Первый поединок ПСЖ и "Бавария" сыграли три недели назад в Париже. Встреча завершилась победой немецкого клуба со счетом 1:0. Триумф мюнхенскому клубу принес гол Кингсли Комана.

После поражения от "Баварии" парижский клуб одержал три подряд победы и к ответной игре подходит в отличной форме. ПСЖ победил "Лилль" (4:3), "Марсель" (3:0) и "Нант" (4:2).

"Бавария" после победы над ПСЖ проиграла в рамках Бундеслиги "Боруссии" Менхенгладбах со счетом 2:3. Затем мюнхенцы одержали две победы: против "Унион Берлин" (3:0) и "Штутгарта" (2:1).

Отметим, что с 2017-го года команды встречались между собой 6 раз. 4 матча осталось за "Баварией", 2 - за ПСЖ.

В сезоне 2019/20 немецкий клуб обыграл ПСЖ в финале Лиги чемпионов благодаря голу Кингсли Комана.

Добавим, что у ПСЖ есть кадровые потери перед ответной игрой с "Баварией". Принять участие в этой игре не сможет звездный бразильский нападающий Неймар. Накануне клуб сообщил, что бразилец выбыл из-за травмы голеностопа до конца этого сезона.

Бавария - ПСЖ: прогноз

Мюнхенская "Бавария", по мнению букмекеров, является фаворитом ответной дуэли против ПСЖ.

На победу подопечных Юлиана Нагельсмана в основное время можно поставить с коэффициентом 1,84. Коэффициент на ничью - 4,50. Вероятность успеха ПСЖ в основное время оценивается коэффициентом 3,70.

Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 1,45. Гол "Баварии" оценивают в 1,11, а на то, что отличится ПСЖ можно поставить с коэффициентом 1,28.

Букмекеры считают, что встреча "Баварии" и ПСЖ, вероятнее всего, завершится со счетом 2:1 в пользу немецкого клуба, коэффициент на данный исход - 8,80.

На проход "Баварии" в 1/4 финала Лиги чемпионов принимаются ставки с коэффициентом 1,23. Итоговый триумф парижского гранда оценивается коэффициентом 4,50.

Бавария - ПСЖ: трансляция

На территории Украины в прямом эфире поединок "Баварии" и ПСЖ будет транслировать видеосервис MEGOGO.

Начало игры - в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский "Реал", который в прошлогоднем финале одолел "Ливерпуль".

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