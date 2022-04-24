"Бавария" стала чемпионом Бундеслиги в десятый раз кряду.

В субботу, 23 апреля, на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене в рамках 31-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 "Бавария" принимала дортмундскую "Боруссию". Хозяева одержали победу со счетом 3:1.

Счет был открыт в первом тайме. На 15-й минуте отличился полузащитник мюнхенцев Серж Гнабри, ему ассистировал Леон Горецка. На 34-й минуте преимущество "Баварии" удвоил нападающий Роберт Левандовски, голевой пас отдал Томас Мюллер.

На 52-й минуте пенальти в ворота хозяев реализовал полузащитник Эмре Джан. На 83-й минуте взятием ворот отметился хавбек мюнхенцев Джамал Мусиала.

"Бавария" - "Боруссия" Д - 3:1

Голы: Гнабри, 15, Левандовски, 34, Мусиала, 83 - Джан, 52 (пен.)

"Бавария": Нойер, Павар, Упамекано, Эрнандес, Дэвис, Киммих, Горетцка, Гнабри, Мюллер, Коман, Левандовски

"Боруссия" Д: Хитц, Вольф, Аканджи, Загаду, Геррейро, Джан, Беллингем, Брандт, Ройс, Рейньер, Холанд

Предупреждение: Джан

Обзор матча:

Благодаря победе в матче с дортмундским клубом "Бавария" обеспечила себе досрочную победу в чемпионате Германии. Мюнхенцы набрали 75 очков после 31 тура, у ближайшего преследователя - "Боруссии" Д - 63 очка.

Поскольку в Бундеслиге 34 тура, "Боруссия" не сможет догнать "Баварию" по количеству очков.

"Бавария" в 32-й раз в своей истории стала чемпионом Германии. Мюнхенцы в 10-й раз подряд победили в Бундеслиге. У "Боруссии" Д восемь побед в немецком первенстве, в последний раз "шмели" становились чемпионом в сезоне-2011/2012.

Стоит отметить, что "Бавария" установила рекорд для клубов из топ-5 европейских лиг по числу побед в чемпионате подряд. Команда из Мюнхена превзошла достижение туринского "Ювентуса", у которого было 9 побед подряд в Серии А.

Наиболее продолжительная победная серия во Франции была у "Лиона" - семь раз подряд "ткачи" выигрывали Лигу 1. В Испании рекорд принадлежит "Реалу", у "сливочных" было пять побед подряд. Из английских команд три титула подряд у четырех клубов: "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Хаддерсфилд Таун" и "Арсенал".

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