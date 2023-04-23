Дортмундская "Боруссия" поднялась на первое место - у них 60 баллов.

В субботу, 22 апреля, состоялся матч 29-го тура Бундеслиги между "Баварией" и "Майнцем".

Игра проходила на стадионе "Майнца" и завершилась сенсационной победой хозяев со счетом 3:1.

Гости поля повели в счете на 29-й минуте встречи - гол с передачи Жоау Канселу забил Садио Мане. Однако преимущество в счете удержать подопечным Томаса Тухеля не удалось. На 65-й минуте Людовик сравнял счет.

В следующие 15 минут "Майнц" шокировал команду из Мюнхена, забив еще дважды.

Майнц - Бавария - 3:1

Голы: Людовик, 65, Баррейро, 73, Карикол, 79 - Мане, 29

Майнц: Центнер - Ханче-Ольсен, Белль, Фернандеш (Хак, 83) - Видмер, Баррейро, Кор (Штамх, 64), Каси (Мартин, 46) - Онисиво, Чжэ Сон (Баркок, 75) - Ажорк (Ингвартсен, 77)

Бавария: Зоммер - Станишич, Упамекано, де Лигт - Канселу, Киммих (Гравенберх, 75), Горецка, Дэвис (Мазрауи, 9) - Мусиала (Гнабри, 80) - Мюллер (Тель, 75), Мане (Сане, 80)

После этого поражения "Бавария" опустилась на вторую строчку турнирной таблицы - у них 59 очков. Дортмундская "Боруссия" поднялась на первое место - у них 60 баллов. Оба коллектива провели по 29 матчей.

Напомним, что "Бавария" вылетела из Лиги чемпионов, уступив "Ман Сити".

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