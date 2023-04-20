"Манчестер Сити" удалось удержать преимущество, заработанное в первой игре.

В среду, 19 апреля, был сыгран ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "Баварией" и "Манчестер Сити".

Игра проходила на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене и завершилась со счетом 1:1.

В первом тайме командам забить голов не удалось. Идеальная возможность повести в счете в первой половине встречи была у Эрлинга Холанда, но норвежский голеадор не смог реализовать пенальти на 36-й минуте.

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На 57-й минуте матча Эрлинг Холанд все же забил свой гол и вывел "Сити" вперед. "Баварии" удалось забить свой первый гол в противостоянии с "горожанами" только на 83-й минуте - пенальти реализовал Йозуа Киммих.

"Бавария" - "Манчестер Сити" - 1:1

Голы: Киммих, 83 (пен.) - Холанд, 57

"Бавария": Зоммер, Павар (Станишич, 77), Упамекано, Де Лигт, Канселу (Дэвис, 63), Киммих, Горецка, Сане (Мане, 63), Мусиала (Мюллер, 71), Коман, Чупо-Мотинг (Тель, 71)

"Манчестер Сити": Эдерсон, Аканджи, Диаш, Аке (Ляпорт, 66), Стоунз, Родри, Силва, Де Брюйне (Уокер, 88), Гюндоган, Грилиш, Холанд (Альварес, 84)

Предупреждения: Канселу, Упамекано, Киммих, Павар, Станишич - Эдерсон, Гюндоган, Аке, Ляпорт

Обзор матча:

Напомним, первая встреча "Манчестер Сити" и "Баварии" в 1/4 финала Лиги чемпионов завершилась разгромной победой команды Пепа Гвардиолы со счетом 3:0. Таким образом, по сумме двух матчей "Сити" выиграл со счетом 4:1 и вышел в полуфинал турнира.

В 1/2 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" сыграет против действующего победителя турнира - мадридского "Реала".

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