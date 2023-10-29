"Бавария" вышла на первое место в турнирной таблице чемпионата Германии.

В субботу, 28 октября, состоялся поединок 9-го тура немецкой Бундеслиги, в котором "Бавария" принимала "Дармштадт 98".

Игра проходила на стадионе "Альянц Арена" и завершилась сокрушительной победой мюнхенского клуба.

Первый тайм этого поединка завершился без забитых голов, но с тремя удалениями. На 4-й минуте красную карточку заработал хавбек "Баварии" Йозуа Киммих. На 21-й и 41-й минутах были удалены футболисты "Дармштадта 98" Клаус Гьясула и Матей Маглица.

Во втором тайме хозяева поля устроили сопернику погром. На 51-й минуте счет открыл Харри Кейн. Вскоре, на 56-й минуте Лерой Сане удвоил преимущество мюнхенцев. Уже на 60-й минуте Джамал Мусиала довел счет матча до разгромного. На 64-й минуте Лерой Сане оформил дубль, забив четвертый мяч "Баварии" в матче.

На 69-й минуте случился еще один дубль - отличился Харри Кейн. На 71-й минуте Томас Мюллер забил пятый гол хозяев во встрече. На 76-й минуте Джамал Мусиала также оформил дубль. На 88-й минуте точку в игре поставил Харри Кейн, оформившый хет-трик в этой игре.

"Бавария" - "Дармштадт 98" - 8:0

Голы: Кейн, 51, 69, 88, Сане, 56, 64, Мусиала, 60, 76, Мюллер, 71

"Бавария": Нойер, Мазрауи, де Лигт (Павлович, 77), Ким Мин Чжэ, Дэвис (Крэтциг, 66), Киммих, Лаймер (Тель, 77), Коман (Мюллер, 65), Сане, Мусиала (Шупо-Мотинг, 77), Кейн

"Дармштадт 98": Шуэн, Кларер (Ишервуд, 72), Маглица, Гьясула, Бадер, Нюрнбергер, Кемпе (Карич, 62), Шнелльхардт (Хонзак, 46), Мелем (Франьич, 62), Скарке, Пфайффер (Циммерманн, 45)

Предупреждения: Тухель, 7, Де Лигт, 38 - Бадер, 49, Нюрнбергер, 69

Удаления: Киммих, 4 - Гьясула, 21, Маглица, 41

Обзор матча:

Победа в этой игре позволила "Баварии" выйти на первое место в турнирной таблице Бундеслиги. В активе мюнхенцев 21 очка. Вторую позицию занимает "Байер" с 22 очками, но у леверкузенцев есть еще игра в запасе. "Дармштадт 98" с семью очками идет на 14-м месте.

В следующем туре чемпионата Германии "Бавария" сыграет против дортмундской "Боруссии", а "Дармштадт 98" встретится с "Бохумом".

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