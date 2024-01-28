"Барселона" неожиданно проиграла "Вильярреалу" в домашнем поединке 22-го тура Ла Лиги.

В субботу, 27 января, состоялся поединок 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Барселона" принимала "Вильярреал".

Игра проходила на стадионе "Олимпико" в Барселоне и завершилась победой гостей.

Счет в матче был открыт на 41-й минуте, забил гол нападающий "Вильярреала" Херар Морено. На 54-й минуте Ильяс Ахомаш удвоил преимущество гостей. На 60-й минуте "Барселона" отыграла один мяч, благодаря точному удару Илкая Гюндогана. На 68-й минуте Педри забил еще один мяч каталонцев, сравняв счет. На 71-й минуте подопечные Хави повели в счете - защитник "Вильярреала" Эрик Байи срезал мяч в свои ворота. На 84-й минуте Гонсалу Гедеш забил третий гол гостей, сравняв счет. В самой концовке, на 90+9-й минуте, Александр Серлот вывел "Вильярреал" вперед, а на 90+12-й минуте Хосе Луис Моралес забил пятый гол в ворота "блаугранас" и установил окончательный счет встречи.

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"Барселона" - "Вильярреал" - 3:5

Голы: Гюндоган, 60, Педри, 68, Байи, 71 аг - Жерар Морено, 42, Ахомаш, 54, Гедеш, 84, Серлот, 90+9, Моралес, 90+12

"Барселона": Пенья, Кунде, Араухо, Кристенсен (Канселу, 46), Форт (Кубарси, 46), Гюндоган, Ромеу (Педри, 46), де Йонг, Ямаль, Левандовски (Витор Роке, 77), Феликс (Ферран Торрес, 58)

"Вильярреал": Йоргенсен, Фемения (Москера, 78), Байи, Куэнка, Альберто Морено (Капу, 71), Ахомаш (Гедеш, 58), Комесанья, Коклен, Баэна (Манди, 71), Жерар Морено (Моралес, 78), Серлот

Предупреждения: Ромеу, 33, Араухо, 89 - Баэна, 16, Байи, 68, Москера, 89, Куэнка, 90+3

Обзор матча Барселона - Вильярреал

Хави Эрнандес решил покинуть пост тренера Барселоны после поражения от Вильярреала

"30 июня я покину клуб. Это решение, которое мы обсуждали с президентом клуба, с правлением… "Барселоне" нужна смена направления.

Я объяснил это президенту. Мы встретились, у нас был хороший разговор. Их уверенность во мне до сегодняшнего дня была полной, но пришло время уйти. Это происходит не из-за экономической ситуации. Это решение я принимаю сердцем и думаю, что это лучший исход для клуба. Я не хочу быть проблемой.

Мы провели очень неудачный матч, и пришло время сменить направление для игроков, которые не заслуживают таких результатов. Было очень обидно видеть, как мы уступили в матче, в котором нам удалось отыграться и выйти вперёд в счёте. Я не помню такого жестокого матча в моей карьере. Нам нужна смена курса на благо клуба", - сказал Хави на пресс-конференции.

Турнирное положение команд в Ла Лиге

"Барселона" с 44 набранными очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. "Вильярреал" с 23 баллами идет на 14-й строчке. Лидирует в чемпионате мадридский "Реал", набравший 54 балла. На второй позиции с 52 очками идет "Жирона" Цыганкова и Довбика.

В следующем туре чемпионата Испании "Барселона" сыграет против "Осасуны", а "Вильярреал" встретится с "Кадисом".

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