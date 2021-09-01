Антуан Гризманн вернулся в мадридский "Атлетико".

Лидер сборной Франции и нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн вернулся в мадридский "Атлетико".

Об этом сообщили официальные Twitter "матрасников" и каталонцев.

Мадридская команда едва успела подписать все обязательные бумаги за считанные секунды до закрытия трансферного окна.

"Атлетико" арендовал Гризманна до конца сезона с опцией продлить соглашение еще на год. "Атлетико" будет платить Антуану заработную плату, а в контракте есть пункт об обязательном выкупе француза за 40 миллионов евро.

Отметим, что "Барселона" приобрела Гризманна у "Атлетико" летом 2019 года за 120 миллионов евро. В сезоне 2020/2021 звездный 30-летний француз провел за каталонскую команду 51 поединок и отметился 20-ю забитыми мячами.

Напомним, что "Атлетико" является действующим чемпионом Испании. А завоевали они этот трофей после того, как "Барселона" отпустила к ним свою легенду - Луиса Суареса, который до сих пор защищает цвета "матрасников".

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Автор: Артем Будрин