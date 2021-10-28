Рональда Кумана уволили после поражения от Райо Вальекано.

После унизительного поражения в рамках 11-го тура чемпионата Испании по футболу от "Райо Вальекано" руководство "Барселоны" приняло решение отправить в отставку главного тренера команды Рональда Кумана.

Как сообщает испанское издание El Desmarque, к ближайшим играм, в частности к матчу с "Динамо" Киев, готовить команду будет Серхи Бархуан. 49-летний специалист ранее тренировал молодежную команду "Барселоны".

Читайте такжеФанаты атаковали автомобиль тренера Барселоны после поражения от Реала (видео)Добавим, что каталонский клуб в субботу, 30 октября, сыграет против "Алавеса" в чемпионате Испании, а во вторник, 2 ноября, "блаугранас" предстоит дуэль против киевского "Динамо" в Лиге чемпионов.

Ожидается, что новым тренером "Барселоны" станет бывший футболист каталонского клуба Хави. Однако, так как сейчас он возглавляет катарский клуб "Аль-Садд", то есть сложности в его приглашении. Руководство "сине-гранатовых" рассчитывает уладить все детали в ближайшее время и Хави должен занять пост тренера "Барселоны" уже во время ноябрьской международной паузы.

"Барселона": результаты в сезоне

После десяти игр у "Барселоны" лишь 15 набранных очков и девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

"Барселона" проиграла два стартовых матча в групповом этапе Лиги чемпионов против "Бенфики" и "Баварии" с общим счетом 0:6, после чего обыграла киевское "Динамо" (1:0).

Автор: Владимир Медяник