"Барселона" и "Реал" сыграют в первом полуфинале Суперкубка Испании.

В среду, 12 января каталонская "Барселона" в полуфинале Суперкубка Испании сыграет с мадридским "Реалом". Поединок пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на международном стадионе имени Короля Фахда.

"Барселона" демонстрирует неплохие результаты в последних играх, непроиграв ни разу за последние пять матчей (3 победы и 2 ничьих).

Кадровых проблем накануне матча у "Барселоны" хватает. Хави не сможет рассчитывать на травмированных Эрика Гарсию, Френки Де Йонга, Серхи Роберто и Мартина Брэйтуэйта.

Читайте такжеЗрелищно и эффектно: Реал разгромил Валенсию в главном матче 20-го тура Ла Лиги (видео)Мадридский "Реал" в последних пяти играх одержал три победы, раз сыграл вничью и один матч проиграл.

Кадровые потери у "Реала" перед матчем с "Барселоной" также есть, но они менее ощутимые, чем у каталонцев. Травмированы Гарет Бэйл, Мариано Диас и Дани Карвахаль, а у Луки Йовича коронавирус.

Барселона - Реал: где смотреть матч

В прямом эфире противостояние грандов испанского футбола покажет медиасервис MEGOGO.

Начало встречи - в 21.00.

Барселона - Реал: прогноз на матч

Фаворитом этого противостояния букмекеры считают "Реал".

На победу подопечных Карло Анчелотти можно поставить с коэффициентом 2.00, в то время как триумф каталонского клуба оценили в 3.74.

На ничью в основное время принимают ставки с коэффициентом 3.86.

Эксперты также уверены, что обе команды в этом поединке забьют. На это можно поставить с коэффициентом 1.57.

Читайте такжеРеал одолел Барселону в битве грандов чемпионата Испании (видео)Самым вероятным победным счетом для мадридского "Реала" специалисты считают 2:1 - этот исход оценили в 8.70. А вот победу "Барселоны" с таким же счетом оценили в 11.50.

Суперкубок Испании: что нужно знать