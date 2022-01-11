В среду, 12 января каталонская "Барселона" в полуфинале Суперкубка Испании сыграет с мадридским "Реалом". Поединок пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на международном стадионе имени Короля Фахда.
"Барселона" демонстрирует неплохие результаты в последних играх, непроиграв ни разу за последние пять матчей (3 победы и 2 ничьих).
Кадровых проблем накануне матча у "Барселоны" хватает. Хави не сможет рассчитывать на травмированных Эрика Гарсию, Френки Де Йонга, Серхи Роберто и Мартина Брэйтуэйта.
Читайте такжеЗрелищно и эффектно: Реал разгромил Валенсию в главном матче 20-го тура Ла Лиги (видео)Мадридский "Реал" в последних пяти играх одержал три победы, раз сыграл вничью и один матч проиграл.
Кадровые потери у "Реала" перед матчем с "Барселоной" также есть, но они менее ощутимые, чем у каталонцев. Травмированы Гарет Бэйл, Мариано Диас и Дани Карвахаль, а у Луки Йовича коронавирус.
Барселона - Реал: где смотреть матч
В прямом эфире противостояние грандов испанского футбола покажет медиасервис MEGOGO.
Начало встречи - в 21.00.
Барселона - Реал: прогноз на матч
Фаворитом этого противостояния букмекеры считают "Реал".
На победу подопечных Карло Анчелотти можно поставить с коэффициентом 2.00, в то время как триумф каталонского клуба оценили в 3.74.
На ничью в основное время принимают ставки с коэффициентом 3.86.
Эксперты также уверены, что обе команды в этом поединке забьют. На это можно поставить с коэффициентом 1.57.
Читайте такжеРеал одолел Барселону в битве грандов чемпионата Испании (видео)Самым вероятным победным счетом для мадридского "Реала" специалисты считают 2:1 - этот исход оценили в 8.70. А вот победу "Барселоны" с таким же счетом оценили в 11.50.
Суперкубок Испании: что нужно знать
- Во второй раз в истории обладатель Суперкубка Испании будет определяться в Саудовской Аравии.
- В расширенном формате с полуфиналами и финалом титул разыграют "Реал" Мадрид, "Барселона", "Атлетико" Мадрид и "Атлетик" Бильбао.
- 12 января в 21:00 по киевскому времени в первом полуфинале встретятся "Реал" и "Барселона".
- 13 января в 21:00 пройдет второй полуфинал "Атлетико" – "Атлетик".
- 16 января в 21:30 состоится финал, в котором и определится новый обладатель Суперкубка Испании.
- Действующий обладатель трофея - "Атлетик" Бильбао. В матче, состоявшимся 17 января 2021 года, команда обыграла "Барселону" со счетом 3:2, таким образом, став трехкратным обладателем Суперкубка Испании.