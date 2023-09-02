Жоау Канселу и Жоау Феликс присоединились к каталонскому клубу.

Защитник "Манчестер Сити" Жоау Канселу и форвард мадридского "Атлетико" Жоау Феликс перешли в "Барселону".

Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, оба игрока были подписаны на правах аренды до завершения сезона-2023/2024 без возможности выкупа.

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал переход португальских футболистов.

Видео дня

"У меня есть ощущение, что это был исторический вечер. У нас собралась команда, способная конкурировать на очень высоком уровне. Уверен, Хави будет доволен подписаниями.

Конечно, нам нужно было подписывать игроков с именем. Мы очень гордимся сделками, которые провернули. В нашем клубе работают профессионалы, чья упорная работа дала результат", - приводит слова Лапорты Barca Universal.

Добавим, что вторую половину прошлого сезона Жоау Феликс провел в английском "Челси". На счету португальского форварда 4 гола в 16 матчах в составе "синих".

Контракт Феликса с "Атлетико" действует до конца июня 2027 года. По данным портала Transfermarkt ориентировочная стоимость футболиста составляет 50 миллионов евро.

Жоау Канселу вторую половину прошлого сезона провел в аренде в "Баварии". В составе мюнхенцев он сыграл 15 матчей, забил один гол и отдал четыре голевых передачи в чемпионате Германии.

Контракт Канселу с "Манчестер Сити" рассчитан до лета 2027 года. Трансферная стоимость португальского защитника составляет 50 миллионов евро.

Добавим, что в трех стартовых турах чемпионата Испании по футболу "Барселона" набрала 7 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице.

Свой следующий матч в рамках Ла Лиги "блаугранас" сыграют 3 сентября против "Осасуны".

Вас также могут заинтересовать новости: