Победу "Барселоне" принесли точные удары Торреса, Кунде и Бальде.

В четверг, 18 января, состоялся поединок 1/8 финала Кубка Испании по футболу, в котором "Унионистас де Саламанка" принимал "Барселону".

Игра прошла на стадионе "Рейна София" и завершилась победой каталонского гранда.

Счет в игре неожиданно открыли хозяева поля - на 31-й минуте Альваро Гомес забил с передачи Хуана Серрано. На 45-й минуте Ферран Торрес счет сравнял, забив с передачи Жоау Феликса. На 69-й минуте Жюль Кунде забил с передачи Пау Кубарси и вывел "Барселону" вперед. Точку в игре поставил Алехандро Бальде, забивший третий мяч "блаугранас" на 73-й минуте. Ассистировал ему Жюль Кунде.

Видео дня

"Унионистас" - "Барселона" - 1:3

Голы: Гомес, 31 - Торрес, 45, Кунде, 69, Бальде, 73

Видео голов:

Соперник "Барселоны" в 1/4 финала Кубка Испании определится после жеребьевки.

Отметим, что ранее в 1/4 финала Кубка Испании также пробилась "Жирона" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика.

Свой следующий матч "Барселона" сыграет 21 января. В рамках 21-го тура чемпионата Испании по футболу "блаугранас" встретятся с "Бетисом".

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