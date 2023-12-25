"Шахтер" планирует заработать на трансфере Георгия Судакова 40 миллионов евро.

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков может перебраться в испанский чемпионат.

По информации издания Xcatalunya, 21-летний украинец попал в сферу интеерсов "Барселоны".

Сообщается, что скауты "блаугранас" пристально наблюдали за игрой Судакова в очной встрече "Шахтера" и "Барселоны" в четвертом туре группового турнира Лиги чемпионов УЕФА. Поединок завершился минимальной победой "горняков" со счетом 1:0.

Видео дня

Напомним, Георгий Судаков является одной из приоритетных целей "Ювентуса" на зимнее трансферное окно. По информации СМИ, туринский гранд готов отдать за лидера "Шахтера" 15 миллионов евро.

Кроме того, в услугах Судакова заинтересованы "Арсенал", "Челси", "Манчестер Сити", "Брайтон" и несколько клубов из Португалии, включая "Бенфику".

Георгий Судаков в текущем сезоне сыграл 16 матчей в составе "Шахтера" во всех турнирах. На его счету три гола и одна голевая передача.

Всего на счету 21-летнего полузащитника 13 голов и 13 голевых передач в 85 матчах за "Шахтера". Также в его активе 12 матчей и 1 гол в составе национальной сборной Украины.

По сообщениям прессы, донецкий клуб планирует заработать на продаже своего таланта не менее 40 миллионов евро.

Вас также могут заинтересовать новости: