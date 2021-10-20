Мирча Луческу остался недовольным итоговым результатом матча.

В среду, 20 октября, в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" противостояло "Барселоне". Встреча команд проходила на стадионе "Камп Ноу" и завершилась минимальной победой каталонского клуба. Единственный гол в матче на счету защитника "блаугранас" Жерара Пике.

После матча своим мнением об игре поделился главный тренер "Динамо" Мирча Луческу. Румынский специалист выразил недовольство игрой своих подопечных в первой половине встречи, а также итоговым счетом матча.

"Конечно, я недоволен. Ни счетом, ни первым таймом. Нам очень долго не удавалось преодолеть барьер боязни "Барселоны". Иначе мы могли бы добиться большего. Но то, как мы играли во втором тайме, мне понравилось.

Футболисты нашей команды должны понимать, каков уровень Лиги чемпионов, насколько он высок. Нам надо подняться на этот уровень. Тут намного больше агрессивности. Сила "Барселоны" сегодня была в её в агрессивности при прессинге. Помимо того, что футболисты этой команды более техничны, они еще и более агрессивны. Сегодня "Барселона" совершила 18 фолов. Это означает, что практически любая наша попытка перейти в контратаку прерывалась фолом. Наши соперники сегодня были более агрессивными, чем мы", - цитирует Луческу официальный сайт "Динамо".

Тем не менее, несмотря на поражение, Луческу выделил несколько аспектов в игре киевлян, которые ему понравились. В частности, речь шла о втором тайме поединка.

"С другой стороны, мне понравилось, как во втором тайме мы преодолели барьер, связанный с именем "Барселоны" — не боялись играть, выходить в в контратаки. А еще ведь был момент с Гармашем в штрафной "Барселоны": надо посмотреть этот эпизод с точки зрения нарушения правил.

В начале игры мы имели выход три в один, но не использовали его, приняли неправильное решение. На таком уровне в таких ситуациях надо забивать. Гол всегда меняет картину игры".

Кроме того, наставник "Динамо" Киев ответил на вопрос, почему украинским клубам не удается забить свой первый гол в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

"Потому что уровень чемпионата Украины намного ниже уровня Лиги чемпионов. Но у нас есть еще вторая игра с "Барселоной". Когда играешь с такими соперниками, то понимаешь, что нам еще много надо работать", - резюмировал Луческу.

"Барселона" - "Динамо": итоги матча

"Динамо" с 1 очком опустилось на последнее место в группе Е. "Барселона" набрала первые 3 очка и поднялась на третью позицию. "Бавария" (6 очков) и "Бенфика" (4) свой матч 3-го тура сыграют в 22.00.

"Динамо" не смогло забить во всех трех матчах группового этапа ЛЧ.

"Барселона" забила свой первый гол в текущем розыгрыше ЛЧ.

"Динамо" проиграло "Барселоне" в пятой подряд личной встрече и в восьмой раз в одиннадцати матчах (при трех победах).

В 4-м туре "Динамо" будет принимать "Барселону" в Киеве. Матч пройдет 2 ноября.

Автор: Владимир Медяник