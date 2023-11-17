Сборная Швеции потеряла шансы пробиться на Евро-2024.

В четверг, 16 ноября, состоялся поединок девятого тура квалификации Евро-2024 по футболу, в котором сборная Азербайджана принимала Швецию.

Игра проходила на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку и завершилась сенсационной победой хозяев поля.

Сборная Азербайджана шокировала Швецию на старте первого тайма, забив к шестой минуте два гола - отличились Эмин Махмудов и Ренат Дадашов. На 56-й минуте хозяева поля остались в меньшинстве, прямую красную карточку получил Бахлул Мастафазаде. Однако это не помешало им забить третий мяч в ворота шведов и одержать разгромную победу.

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Отметим, что третий гол хозяев был невероятным - Эмин Махмудов отправил мяч в сетку ворот шведов мощным ударом с центра поля.

Азербайджан - Швеция - 3:0

Голы: Махмудов, 3, 89, Дадашов, 6

Обзор матча:

Сборная Азербайджана сыграла 7 матчей в рамках текущего отбора на ЧЕ-2024 и набрала 7 очков. Столько же баллов и у Швеции. Команды занимают третье и четвертое места в турнирной таблице группы F. Лидирует в этой группе Австрия с 19 баллами. На второй строчке идет Бельгия - 17 очков. Эти команды гарантировали себе выход на Евро-2024.

В заключительном туре квалификации Евро-2024 сборная Азербайджана сыграет против Бельгии, а Швеция встретится с Эстонией.

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