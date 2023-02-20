Лидер Серии А поборется с победителем прошлого сезона Лиги Европы за путевку в 1/4 финала ЛЧ.

Во вторник, 21 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором немецкий "Айнтрахт" померяется силами с итальянским "Наполи".

Противостояние действующего победителя Лиги Европы и лидера Серии А пройдет на стадионе "Дойче банк Парк" во Франкфурте.

На стадии группового раунда Лиги чемпионов "Айнтрахт" занял второе место в группе D с английским "Тоттенхэмом" (ничья 0:0, поражение 2:3), французским "Марселем" (две победы 1:0 и 2:1) и португальским "Спортингом" (поражение 0:3, победа 2:1).

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В нынешнем сезоне Бундеслиги дела у "Айнтрахта" идут относительно неплохо. Команда занимает 6-е место в турнирной таблице с 38 баллами в активе. При этом, от четвертого места отставание составляет всего два очка, а от первого - пять.

В последних пяти матчах "Айнтрахт" одержал три победы, один раз проиграл и один поединок завершил вничью.

"Наполи" прекрасно провел групповой этап ЛЧ, заняв первое место в группе с английским "Ливерпулем" (победа 4:1, поражение 0:2), шотландским "Рейнджерс" (две победы - 3:0, 3:0) и нидерландским "Аяксом" (две победы - 6:1 и 4:2).

В чемпионате Италии "Наполи" также демонстрирует потрясающие результаты в этом сезоне. После 23-х туров команда Лучано Спаллетти уверенно лидирует в турнирной таблице, имея в активе 62 очка. Отрыв от второго места составляет 15 очков.

"Наполи" подходит к дуэли с "Айнтрахтом" в прекрасной форме. В последних пяти матчах подопечные Спаллетти одержали пять побед с общим счетом 12:1.

Айнтрахт - Наполи: прогноз

Несмотря на то, что "Наполи" играет первый матч против "Айнтрахта" на выезде, именно неаполитанцев букмекеры считают фаворитом.

Коэффициент на победу итальянского клуба - 2,18. На победу представителя Бундеслиги можно сделать ставку с коэффициентом 3,30. Ничья - 3,65.

По мнению аналитиков, матч "Айнтрахт" - "Наполи" должен получиться результативным: тотал больше 2,5 мяча идет за 1,82, а тотал меньше 2,5 мяча - за 2,05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1,36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1,23. Поставить на "обе забьют" можно за 1,68.

Наиболее вероятным исходом матча букмекеры считают ничью со счетом 1:1. Коэффициент на это событие - 7,10.

Букмекеры не очень верят в выход "Айнтрахта" в 1/4 финала Лиги чемпионов. Так, коэффициент на проход немецкого клуба в следующий раунд турнира оценен коэффициентом 3,21, а на проход "Наполи" - 1,38.

Айнтрахт - Наполи: трансляция

На территории Украины противостояние немецкого и итальянского клубов в 1/8 финала Лиги чемпионов в прямом эфире будет транслировать видеосервис MEGOGO.

Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023 пройдет на стадионе "Олимпийский" в Стамбуле.

Действующим победителем турнира является мадридский "Реал". В финале прошлого сезона испанский клуб обыграл "Ливерпуль".

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