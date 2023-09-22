Нидерландский клуб не сумел удержать преимущество и потерял очки.

В четверг, 21 сентября, состоялся поединок первого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА, в котором "Марсель" противостоял "Аяксу".

Игра проходила на стадионе "Йохан Кройф Арена" и завершилась вничью со счетом 3:3.

Счет в игре был открыт в дебюте матча - на 9-й минуте гол забил нападающий "Аякса" Карлос Боржес. На 20-й минуте Стивен Бергейс удвоил преимущество хозяев поля. Спустя три минуты защитник "Марселя" Жонатан Клаусс сократил разрыв в счете, а на 38-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг сравнял счет.

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На 52-й минуте игры "Аякс" вновь вышел вперед - гол с передачи Карлоса Боржеса забил Кеннет Тейлор. Но победить хозяевам поля в этой игре не суждено было. На 78-й минуте Обамеянг оформил дубль и спас свою команду от поражения.

"Аякс" - "Марсель" - 3:3

Голы: Боржес, 9, Бергейс, 20, Тейлор, 52 - Клаусс, 23, Обамеянг, 38, 78

"Аякс": Гортер, Соса, Гато, Шутало, Гоэи, Тейлор, Тахирович (Вос, 46), Бергейс (ван ден Бомен, 85), Бергвейн (Медич, 90+3), Бробби (Акпом, 85), Боржес (Авила, 90+3)

"Марсель": Лопес, Лоди (Балерди, 80), Мбэмба, Жиго, Клос, Кондогбиа (Витинья, 65), Ронжье, Унаи, Арит (Муге, 80), Обамеянг (Корреа, 79), Ндиай (Верету, 65)

Предупреждения: Бергейс, Вос - Жиго

Удаление: Вос, 90+1 (вторая желтая)

Обзор матча:

Отметим, что в другом матче этой группы АЕК обыграл на выезде английский "Брайтон" со счетом 3:2. Таким образом, после первого тура греческий клуб занимает первое место в группе В. Далее идут "Марсель" и "Аякс". "Брайтон" замыкает четверку.

Во втором туре группового раунда Лиги Европы "Марсель" сыграет против "Брайтона", а АЕК померяется силами с "Аяксом". Матчи состоятся 5 октября.

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