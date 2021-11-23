Киевское "Динамо" не смогло взять реванш у "Баварии" за досадное поражение в Мюнхене.

Во вторник, 23 ноября, в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" противостояло мюнхенской "Баварии". Игра проходила на стадионе НСК "Олимпийский" и завершилась минимальной победой гостей со счетом 2:1.

Полузащитник "бело-синих" Денис Гармаш, который забил пока единственный мяч киевлян в нынешнем сезоне ЛЧ, поделился эмоциями от результата поединка.

Читайте такжеПример для главной команды: Динамо разобралось с Баварией в Юношеской лиге УЕФА"Хоть что-то радует, забили гол. "Бавария" - есть "Бавария". В конце пошли в ва-банк, не забили, так вышло. Когда мы играли на выезде, контратаки не получались. Сейчас лучше было в этом плане. Тут и поле, и болельщики сыграли нам на руку. "Бавария" уже вышла в плей-офф. Наверное, по этой причине они чуть расслабились.

Почему опять забил? Даже не знаю. Слава Богу так получилось. Форвард ли я? Не чувствую себя нападающим. Как тренер выпускает... Тренер так видит. Мое счастье - играть на поле", - заявил Гармаш в эфире Megogo.

"Динамо" - "Бавария": итоги матча

Положение команд в группе Е после четырех туров: "Бавария" - 15 очков, "Барселона" - 6, "Бенфика" - 4, "Динамо" - 1.

"Динамо" в седьмой раз проиграло "Баварии" в 12 матчах друг против друга при четырех победах.

В заключительном 6-м туре ЛЧ "Динамо" 8 декабря будет играть в гостях против "Бенфики".

Автор: Владимир Медяник