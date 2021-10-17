"Минай" дома отстоял ничью.

В рамках 11-го тура Украинской Премьер-лиги "Десна" пожаловала в гости к "Минаю".

Встреча завершилась безголевой ничьей. Таким образом, "Минай" прервал свою серию из трех подряд поражений в рамках чемпионата Украины. Команда из Закарпатской области смогла набрать одно очко в первом матче во главе с новым тренером.

Теперь "Минай" имеет 7 очков и занимает 13-ю позицию в турнирной таблице. У "Десны" на 10 зачетных пунктов больше и седьмое место в таблице.

"Минай" - "Десна" - 0:0

"Минай": Кучер, Синегуб, Векляк, Матич, Гончар, Петрусенко, Месхи (Кныш, 76), Кулиев (Хахлев, 76), Билоног (Байдал, 68), Ахмедзаде, Вишневский (Селезнев, 68)

"Десна": Литовка, Картушов, Селин, Сафронов, Калитвинцев, Домбровский, Арвеладзе (Цымбалюк, 90), Болбат, Юрченко (Завийский, 73), Безбородько (Дегтярев, 84), Будковский (Шевцов, 84)

Видео обзор матча (дополняется)

Украинская Премьер-лига: 11-й тур

Автор: Артем Будрин