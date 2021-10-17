В рамках 11-го тура Украинской Премьер-лиги "Десна" пожаловала в гости к "Минаю".
Встреча завершилась безголевой ничьей. Таким образом, "Минай" прервал свою серию из трех подряд поражений в рамках чемпионата Украины. Команда из Закарпатской области смогла набрать одно очко в первом матче во главе с новым тренером.
Теперь "Минай" имеет 7 очков и занимает 13-ю позицию в турнирной таблице. У "Десны" на 10 зачетных пунктов больше и седьмое место в таблице.
"Минай" - "Десна" - 0:0
"Минай": Кучер, Синегуб, Векляк, Матич, Гончар, Петрусенко, Месхи (Кныш, 76), Кулиев (Хахлев, 76), Билоног (Байдал, 68), Ахмедзаде, Вишневский (Селезнев, 68)
"Десна": Литовка, Картушов, Селин, Сафронов, Калитвинцев, Домбровский, Арвеладзе (Цымбалюк, 90), Болбат, Юрченко (Завийский, 73), Безбородько (Дегтярев, 84), Будковский (Шевцов, 84)
Видео обзор матча (дополняется)
Украинская Премьер-лига: 11-й тур
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