"Атлетико" попытается взять реванш у "Реала" за поражение в прошлом сезоне.

В воскресенье, 24 сентября, состоится центральный поединок шестого тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский "Реал" сыграет против "Атлетико".

Игра пройдет на стадионе "Метрополитано" в Мадриде.

Главным арбитром мадридского дерби назначен Хавьер Альберола Рохас.

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"Реал" мощно начал новый сезон чемпионата Испании, одержав пять побед в пяти играх. "Сливочные" победили ранее "Атлетик" (2:0), "Альмерию" (3:1), "Сельту" (1:0), "Хетафе" (2:1) и "Реал Сосьедад" (2:1).

Главным героем "Реала" на старте сезона стал Джуд Беллингем, которого "сливочные" этим летом приобрели у дортмундской "Боруссии" за 103 миллиона евро. 19-летний англичанин сыграл уже шесть матчей за "Реал", в которых отличился 6 забитыми голами и одной голевой передачей.

"Атлетико" на старте сезона выступает не очень убедительно. Подопечные Диего Симеоне заработали всего 7 очков за 4 матча в рамках чемпионата Испании. "Матрасники" обыграли "Гранаду" (3:1) и "Райо Вальенкано" (7:0), сыграли вничью против "Бетиса" (0:0) и разгромно проиграли "Валенсии" (0:3).

Атлетико - Реал Мадрид: прогноз

По мнению аналитиков, команды имеют примерно равные шансы на победу в этой игре. Коэффициент на победу "Реала" - 2,65. На триумф "Атлетико" ставку можно сделать с коэффициентом 2,75. Ничья - 3,40.

Наиболее вероятным исходом поединка Атлетико - Реал Мадрид является ничья со счетом 1:1. Сделать стаку на такой результат можно с коэффициентом 6,80.

Атлетико - Реал Мадрид: трансляция

В Украине в прямом эфире противостояние "Атлетико" и "Реала" будет транслировать видеосервис MEGOGO, а также платформа Volia TV.

Начало игры запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Добавим, что в прошлом сезоне в рамках Ла Лиги "Атлетико" ни разу не смог победить "Реал". Первая игра на поле "матрасников" завершилась победой "сливочных" со счетом 2:1, а поединок второго круга завершился вничью - 1:1.

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