Победу "Атлетико" принесли голы Альваро Мораты и Антуана Гризманна.

В воскресенье, 24 сентября, состоялся центральный поединок шестого тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский "Реал" играл против "Атлетико".

Игра проходила на стадионе "Метрополитано" и завершилась со счетом 3:1 в пользу подопечных Диего Симеоне.

Футболисты "Атлетико" повели в счете в самом дебюте встречи - на 4-й минуте Альваро Мората поразил ворота "сливочных". На 18-й минуте Антуан Гризманн удвоил преимущество "матрасников". На 35-й минуте встречи Тони Кроос сократил разрыв в счете.

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В дебюте второго тайма подопечные Диего Симеоне поразили ворота "Реала" в третий раз - Альваро Мората забил с передачи Сауля Ньигеса.

"Атлетико" - "Реал" - 3:1

Голы: Мората, 4, 46, Гризманн, 18 - Кроос, 35

"Атлетико": Облак, Молина (Аспиликуэта, 65), Савич, Хименес (Корреа, 86), Эрмосо, Коке (Витцель, 46), Сауль, Льоренте, Лино (Галан, 87), Гризманн, Мората (Депай, 82)

"Реал": Аррисабалага, Алаба, Рюдигер, Фран Гарсия (Менди, 57), Вальверде, Кроос (Браим Диас, 70), Модрич (Хоселу, 46), Камавинга (Тчуамени, 57), Васкес (Начо, 57), Беллингем, Родриго

Предупреждения: Модрич (45), Хименес (45), Менди (67)

Обзор матча:

"Реал" потерпел первое поражение в новом сезоне чемпионата Испании. Ранее "сливочные" выиграли пять матчей из пяти. С 15 баллами команда Карло Анчелотти занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. "Атлетико" с 10 очками идет на пятой строчке. Лидируют в чемпионате "Барселона" и "Жирона" - по 16 баллов.

В следующем туре чемпионата Испании "Реал" сыграет против "Лас-Пальмаса", а "Атлетико" встретится с "Осасуной".

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