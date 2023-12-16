"Атлетик" Бильбао одолел мадридский "Атлетико" в 17-м туре Ла Лиги.

В субботу, 16 декабря, состоялся поединок 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Атлетик" Бильбао принимал мадридский "Атлетико".

Команды играли на стадионе "Сан-Мамес" в Бильбао. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев.

В первом тайме команды голов не забивали. В начале второго тайма хозяева поля вышли вперед - на 51-й минуте Горка Гурусета ударом в касание с линии вратарской отправил мяч в сетку ворот соперника. На 64-й минуте Нико Уильямс получил пас от Иньиго Лекуэ на правом краю штрафной, выдержал паузу и забил гол фантастическим ударом в дальнюю "девятку".

Видео дня

"Атлетик" - "Атлетико" - 2:0

Голы: Гурусета, 51, Нико Уильямс, 64

"Атлетик": Симон, Лекуэ, Вивиан, Паредес, Берчиче, Эррера, Прадос (Весга, 77), Уильямс (Хаурегисар, 85), Сансет (Унаи Гомес, 85), Нико Уильямс (Беренгер, 90), Гурусета

"Атлетико": Облак, Сеюнчу (Хименес, 46), Витсель, Эрмосо, Молина (де Пауль, 46), Льоренте, Коке, Сауль (Депай, 60), Самуэл Лино, Гризманн (Корреа, 60), Мората (Аспиликуэта, 67)

Предупреждение: де Пауль, 49

Обзор матча:

После 17 сыгранных матчей "Атлетик" Бильбао набрал 32 очка и занимает пятое место в турнирной таблице испанской Ла Лиги. Мадридский "Атлетико" занимает третье место с 34 баллами.

В следующем туре чемпионата Испании "Атлетик" Бильбао сыграет против "Лас-Пальмаса", а мадридский "Атлетико" встретится с "Хетафе".

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