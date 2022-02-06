Команда украинского хавбека неожиданно проиграла "Кальяри" на своем поле.

В воскресенье, 6 февраля, "Аталанта" в рамках 24-го тура чемпионата Италии по футболу на своем поле сенсационно проиграла "Кальяри". Игра завершилась со счетом 1:2.

Первый тайм выдался за "Аталантой", хотя команда не показала своей привычной игры. А второй тайм начался со взятия ворот. Далберт выдал шикарную передачу на Перейро, а футболист пробил сильно по центру ворот.

Уже через одну минуту "Аталанта" осталась в меньшинстве. Страж ворот "бергамасков" Хуан Муссо подвел свою команду. Но несмотря на это "Аталанта" счет сравняла. Хосе Паломино подловил мяч в штрафной и головой переиграл Краньо.

Спустя три минуты команда из Сардинии отправила в ворота Росси, который сменил Муссо, второй мяч. Белланова прострелил в штрафную, где Перейро остался совсем один и оформил дубль.

Украинский полузащитник "бергамасков" Руслан Малиновский отыграл весь матч, но результативными действиями не отметился.

"Аталанта" - "Кальяри" - 1:2

Голы: Паломино, 64 - Перейро, 50, 68.

"Аталанта": Муссо, Дзаппакоста, Паломино, Джимсити, Пеццелла (Мэле, 46), Фройлер, Малиновский, Пашалич (Росси, 54), Пессина (Бога, 58), Копмейнерс, Муриэль (Сапата, 58; Михэилэ, 72)

"Кальяри": Краньо, Белланова (Чеппителли, 87), Гольданига, Оберт (Карбони, 87), Ловато, Ликояннис, Дейола (Курфалидис, 90), Марин, Грасси, Перейро, Далберт (Базелли, 78)

Обзор матча:

Добавим, что украинский полузащитник Руслан Малиновский сыграл за "Аталанту" впервые с 9 января. Игрок сборной Украины прорустил три игры своей команды из-за проблем с сертификатом о вакцинации.