Александр Зинченко получил лучшую оценку среди игроков, вышедших на замену.

В среду, 8 ноября, состоялся поединок 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Арсенал" принимал "Севилью".

Игра проходила на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне и завершилась победой "канониров".

Первый гол в этой игре был забит на 29-й минуте - полузащитник "Арсенала" Леандро Троссард забил после передачи Букайо Сака. На 64-й минуте игры Зинченко начал атаку "канониров", которую точным ударом завершил Букайо Сака, удвоив преимущество команды Микеля Артеты.

Видео дня

"Арсенал" - "Севилья" - 2:0

Голы: Троссард (29), Сака (64)

"Арсенал": Рая, Уайт, Салиба, Габриэл, Томиясу (Зинченко, 46), Хаверц, Жоржиньо (Эльнени, 90), Райс, Сака (Кивиор, 85), Троссард (Виейра, 81), Мартинелли (Нелсон, 81)

"Севилья": Дмитрович, Санчес, Баде, Гудель, Салас (Окампос, 76), Хордан (Сумаре, 65, Диас, 73), Фернандо , Ламела, Соу (Ракитич, 65), Педроса (Нианзу, 76), Эн-Несири

Предупреждения: Зинченко (82), Жоржиньо (85) - Сумаре (66), Санчес (72), Окампос (77)

Обзор матча:

Отметим, что украинский защитник Александр Зинченко вышел на замену в перерыве. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 6,9. Это лучшая среди вышедших на замену игроков.

В другом матчей этой группы нидерландский ПСВ обыграл на своем поле фрагцузский "Ланс". Победу эйндховенцам принес гол Люка де Йонга.

ПСВ Эйндховен - "Ланс" - 1:0

Гол: де Йонг 12

ПСВ: Бенитес, Тезе, Рамальо, Боскальи, Дест, Схаутен, Тил (Тилльман, 66), Верман (Сайбари, 66), Лосано (Вертессен, 90+3), Бакайоко, де Йонг (Пепи, 90+3)

"Ланс": Самба, Гради, Данзо, Медина, Франковски (Гилавоги, 78), Менди (Эль-Энауи, 66), Абдул-Самед, Мачадо (Айдара, 78), Сотока, Томассон (Фюльжени, 65), Ваи (Саид, 82)

Предупреждения: Лосано 38, Рамальо 45 - Мачадо 42, Данзо 43, Ваи 45, Сотока 45, Гради 52, Медина 53, Гилавоги 82

Удаление: Гилавоги 90+2 (вторая желтая)

Обзор матча:

После 4-х туров лондонский "Арсенал" с 9 баллами лидирует в группе В. Далее расположились ПСВ и "Ланс" - по 5 очков. Замыкает квартет испанская "Севилья", в активе которой 2 очка.

В следующем туре группового раунда Лиги чемпионов "Арсенал" сыграет против французского "Ланса", а ПСВ встретится с "Севильей".

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