Голы Мартинелли, Сака и Джаки принесли "канонирам" три очка в противостоянии с "Кристал Пэлас".

В воскресенье, 19 марта, состоялся поединок 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались "Арсенал" и "Кристал Пэлас".

Игра проходила на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне и завершился победой "канониров" со счетом 4:1.

Футболисты "Арсенала" открыли счет в середине первого тайма - на 28-й минуте отличился бразильский нападающий Габриэл Мартинелли с передачи Букайо Сака. В концовке первого тайма отличился сам Сака, ассистировал ему Бен Уайт.

В дебюте второго тайма полузащитник Гранит Джака забил третий мяч "Арсенала", его ассистентом выступил Леандро Троссард. На 63-й минуте полузащитник "Кристал Пэлас" Джеффри Шлупп забил после навеса с углового и сократил разрыв в счете. Но через 11 минут Букайо Сака оформил дубль, вернув "канонирам" преимущество в три мяча и установив финальный счет на табло.

"Арсенал" - "Кристал Пэлас" - 4:1

Голы: Мартинелли, 28, Сака, 43, 74, Джака, 55 - Шлюпп, 63

"Арсенал": Рамсдейл, Уайт (Жоржиньо 83), Холдинг, Габриэл (Кивиор 86), Зинченко (Тирни 65), Эдегор, Парти, Джака, Сака, Троссард (Жеззус 65), Мартинелли (Смит-Роу 83)

"Кристал Пэлас": Уитворт, Митчелл, Гэхи, Томкинс, Уорд, Дукуре, Миливоевич (Хьюз 65), Заха, Шлупп (Ахамада 82), Олисе (Эзе 82), Эдуар (Айю 65)

Предупреждение: Томкинс 59

Обзор матча:

Украинский футболист лондонского "Арсенала" Александр Зинченко вышел в стартовом составе команды и провел на поле 65 минут, после чего был заменен на Кирана Тирни.

Статистический портал SofaScore поставил украинцу оценку 7,0. В игре с "Кристал Пэлас" Зинченко сделал 2 отбора, один перехват, заблокировал один удар и выиграл 4 из 5 единоборств. Также у украинца есть в активе один удар, который был заблокирован.

В нынешнем сезоне АПЛ Зинченко сыграл 20 матчей, забил один гол и отдал две результативных передачи.

Добавим, что для "канониров" это уже шестая подряд победа в рамках АПЛ, общий счет этих встреч - 19:5.

"Арсенал" лидирует в таблице АПЛ, заработав 69 очков за 28 игр. У ближайшего преследователя "Манчестер Сити" 61 пункт и на один сыгранный матч меньше. "Кристал Пэлас" расположился на 12-м месте с 27 баллами.

В следующем туре АПЛ "Арсенал" сыграет против "Лидса", а "Кристал Пэлас" встретится с "Лестером". Оба матча запланированы на 1 апреля.

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