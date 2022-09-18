Голы Салиба, Жезуса и Виейры принесли "канонирам" очередные три очка в АПЛ.

В воскресенье, 18 сентября, в матче восьмого тура английской Премьер-лиги "Брентфорд" принимал лондонский "Арсенал". Встреча прошла на стадионе "Брентфорд Коммьюнити" и завершилась победой "канониров" со счетом 3:0.

За лондонцев отметились Салиба, Жезус и Виейра. Уже к 49-й минуте "канониры" решили все вопросы касаемо победителя в данной встрече.

Отметим, украинский защитник Александр Зинченко пропускал этот матч из-за травмы.

"Брентфорд" - "Арсенал" - 0:3

Голы: Салиба, 17, Жезус, 28, Виейра, 49

"Брентфорд": Рая, Гики, Айер, Ми, Генри, Янссон, Янельт (Оньека, 63), Йенсен (Баптист, 69), Мбемо (Висса, 76), Дасилва (Дамсгорд, 63), Тони

Арсенал: Рамсдейл, Тирни, Габриэл, Салиба, Уайт (Томиасу, 86), Джака, Партей (Локонга, 78), Виейра (Нванери, 90+2), Мартинелли (Нкетиа, 78), Сака (Маркиньош, 90), Жезус

Предупреждение: Джака, Жезус

Обзор матча:

Лондонский "Арсенал" набрал 18 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. "Брентфорд" с 9 баллами идет на девятом месте. В тройку лидеров соревнований входят также "Манчестер Сити" (17) и "Тоттенхэм Хотспур" (17).

Напомним, действующим чемпионом Англии является "Манчестер Сити".

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