"Арсенал" попытается взять реванш за поражение от "МЮ" в матче первого круга.

В воскресенье, 22 января, состоится центральный поединок 21-го тура английской Премьер лиги, в котором "Арсенал" сыграет против "Манчестер Юнайтед".

Встреча пройдет на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне.

Оба коллектива подходят к этому матчу в хорошей игровой форме. И "Манчестер Юнайтед, и "Арсенал", одержали по 4 победы в последних пяти играх, сыграв по одному разу вничью.

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В последней своей игре в рамках АПЛ "красные дьяволы" сыграли вничью с "Кристал Пэлас" (1:1). "Арсенал" свой последний матч первенства Англии выиграл - "канониры" разбили "Тоттенхэм".

Поединок первого круга АПЛ между этими коллективами завершился победой "Манчестер Юнайтед" (3:1). Два гола в той встрече в составе команды Эрика тен Хага забил Маркус Рашфорд, еще один мяч в активе Антони. Единственный гол "канониров" забил Букайо Сака.

Примечательно, что это поражение до сих пор является единственным фиаско "Арсенала" в нынешнем сезоне АПЛ.

"Канониры" за 18 сыгранных матчей набрали 47 очков и лидируют в турнирной таблице. "Манчестер Юнайтед" с 39 баллами идет на 4-й позиции.

Арсенал - Манчестер Юнайтед: прогноз

Аналитики считают лондонский "Арсенал" явным фаворитом этой дуэли.

Ставки на победу "канониров" в букмекерских конторах принимают с коэффициентом 1,88. Триумф подопечных Эрика тен Хага, в свою очередь, оценен экспертами в 4,10. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3,80.

Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 1,72. Гол "красных дьяволов" оценивают в 1,44, а на то, что отличится "Арсенал", можно поставить за 1,18.

Наиболее вероятным исходом матча "Арсенал" - "Манчестер Юнайтед" букмекеры считают ничью со счетом 1:1. Коэффициент - 7,30.

Арсенал - Манчестер Юнайтед: трансляция

На территории Украины прямую трансляцию матча "Арсенал" - "Манчестер Юнайтед" можно будет посмотреть 21 января на канале Setanta Sports.

Начало встречи - в 18:30 по киевскому времени.

Напомним, в субботу, 21 января в поединке 21-го тура "Ливерпуль" - "Челси" в составе "синих" дебютировал украинский вингер Михаил Мудрик.

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